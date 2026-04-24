समीर चौघुलेला राज ठाकरेंचा खास फोन आणि आमंत्रण, म्हणाले... ‘दादर आहात तर घरी या'

AMEER CHAUGULE RECEIVES HEARTFELT INVITATION FROM RAJ THAKARE: महाराष्ट्राची हास्यजत्रा हा कार्यक्रम सध्या घराघरात पोहचला आहे. या शोमुळे अनेक कलाकारांनी स्वत:ची एक वेगळी ओळख मिळाली आहे. अनेकांनी या शोच्या जोरावर स्वत:चं अस्तित्व निर्माण केलं आहे. दरम्यान सध्या काही कलाकार विविध सिनेमांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला सुद्धा येत आहेत. त्यातील एक अभिनेते म्हणजे समीर चौघुले. हे सिनेमा, शो सह 'सम्या सम्या मैफिलीत माझ्या' या एकपात्री कार्यक्रमामुळे सुद्धा चर्चेत असतात. त्यांच्या शो ला प्रेक्षकांचा भरपूर प्रतिसाद मिळत आहे. .त्यांच्या 'सम्या सम्या मैफिलीत माझ्या' या एकपात्री कार्यक्रमाचे १०० प्रयोग पूर्ण झाले आहेत. या प्रयोगानंतर समीर चौंघुलेवर सर्वांनी कौतूकाचा वर्षाव केला. परंतु या सगळ्यात एक गोष्ट समीरच्या कायम लक्षात राहण्यासाठी घडली. ती म्हणजे, या एकपात्री कार्यक्रमाचे १०० प्रयोग झाल्यानंतर समीरला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचा फोन आला. त्यांनी समीरला घरी येण्याचं आमंत्रण सुद्धा दिलं. समीरने त्याच्या सोशल मीडियावर या संदर्भात एक पोस्ट शेअर केली आहे. .राज ठाकरेंसोबत फोटो पोस्ट करत समीरने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'सम्या सम्या मैफिलीत माझ्या' या एकपात्री कार्यक्रमाचे १०० प्रयोग पुर्ण झाल्यावर अनेकांचे फोन आले. परंतु त्यातील एक फोन अनपेक्षित होता. तो म्हणजे अत्यंत दिलखुलास, दर्दी, कलासक्त नेते राजसाहेब ठाकरे यांचा. ते मला म्हणाले...'दादरलाच आहात ना तर मग घरी येऊन जा' त्यानंतर मग एका राजा माणसासोबत सुंदर भेट झाली. भरपूर गप्पा मारल्या आणि हास्यजत्रेवरील प्रेम आणि १०० प्रयोग पुर्ण झाल्याबद्दल दिलेली सुंदर भेटवस्तू. मनापासून आभार साहेब! असं त्याने पोस्टमध्ये लिहलं आहे. .समीरच्या या पोस्टवर अनेकांनी कौतूकाचा वर्षावर केलाय. दरम्यान समीरबद्दल बोलायचं झालं तर त्याने सिनेमा, अनेक कॉमेडी शो, नाटकात काम केलं आहे. गुलकंद सिनेमामध्ये त्याने सई ताम्हणकरसोबत स्क्रीन शेअर केली होती. त्याच्या त्या सिनेमातील अभिनयासाठी त्याला झी चित्र गौरव पुरस्कार सुद्धा प्रदान करण्यात आला होता.