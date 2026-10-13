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नकळत जयच्या मनातील प्रेम ओठांवर येणार! शरूसमोर देणार प्रेमाची कबुली? SANAI CHAUGHADE मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...

SANAI CHAUGHADE LATEST PROMO JAY SHARVARI LOVE CONFESSION SCENE: झी मराठीच्या सनई चौघडे मालिकेत जय आणि शर्वरीचा रोमँटिक क्षण चर्चेत आहे. जय शर्वरीसमोर मनातील प्रेम व्यक्त करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
SANAI CHAUGHADE ROMANTIC PROMO

SANAI CHAUGHADE ROMANTIC PROMO

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ZEE MARATHI SANAI CHAUGHADE NEW PROMO JAY SHARVARI ROMANTIC MOMENT: झी मराठीवरील 'सनई चौघडे' ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतेय. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहेत. जय आणि शर्वरी यांची जोडी तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. या मालिकेत शर्वरी म्हणजेच शरु ही मध्यमवर्गीय परब कुटुंबातील आहे, तर जय हा श्रीमंत खानोलकर कुटुंबाचा मुलगा आहे. गौतम आणि असावरीचं लग्न व्हावं यासाठी तेजस्विनी खानोलकरने जय समोर लग्न करण्याची अट ठेवलेली असते. जयला कधी लग्न करायचं नाही हे माहित असूनही तिने लग्नाची अट ठेवलेली असते. याच सगळ्यात जय आणि शर्वरीमध्ये चांगली मैत्री झालेलं पहायला मिळतय.

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