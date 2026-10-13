नकळत जयच्या मनातील प्रेम ओठांवर येणार! शरूसमोर देणार प्रेमाची कबुली? SANAI CHAUGHADE मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...

ZEE MARATHI SANAI CHAUGHADE NEW PROMO JAY SHARVARI ROMANTIC MOMENT: झी मराठीवरील 'सनई चौघडे' ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतेय. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहेत. जय आणि शर्वरी यांची जोडी तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. या मालिकेत शर्वरी म्हणजेच शरु ही मध्यमवर्गीय परब कुटुंबातील आहे, तर जय हा श्रीमंत खानोलकर कुटुंबाचा मुलगा आहे. गौतम आणि असावरीचं लग्न व्हावं यासाठी तेजस्विनी खानोलकरने जय समोर लग्न करण्याची अट ठेवलेली असते. जयला कधी लग्न करायचं नाही हे माहित असूनही तिने लग्नाची अट ठेवलेली असते. याच सगळ्यात जय आणि शर्वरीमध्ये चांगली मैत्री झालेलं पहायला मिळतय. .मालिकेत शर्वरीबरोबर जय कोकणात गणपती सण साजरा करण्यासाठी सुद्धा जातो. जयच्या मनात शर्वरीबद्दल प्रेमाची भावना असते. परंतु त्याला ते मान्य होत नाही. इकडे शर्वरी सुद्धा हळुहळू जयचा विचार करत असते. दरम्यान अशातच आता झी मराठीनं 'SanaiChaughade' मालिकेचा प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये जय शर्वरीजवळ त्याच्या मनातील भावना व्यक्त करताना पहायला मिळतोय. सध्या हा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .प्रोमोमध्ये जय रुममध्ये झोपलेला असतो. त्यावेळी शर्वरी जयला तोंडावर पाणी मारत उठवतो आणि म्हणते, 'जय, प्लीज उठ, डोळे उघड' त्यावर जय म्हणतो, 'तु का आलीस इथं? कोण आहे मी तुझा?' त्यावर शर्वरी म्हणते, 'तुझी काळजी वाटते मला' त्यावर जय म्हणतो, 'WHY DO CARE SO MUCH' त्यावर शर्वरी त्याला प्रश्न करते, 'WHY DO YOU CARE' त्यावर जय तिला म्हणतो की, 'कारण... I....' सध्या सोशल मीडियावर दोघांचा हा रोमँटिक प्रोमो व्हायरल होतोय. .प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी मालिकेचं आणि जय-शर्वरीचं कौतूक केलय. एकाने कमेंट करत लिहलं की, 'मालिका फक्त मनोरंजनाचं साधन न राहता समाजाची विचारसरणी बदलण्याचं माध्यमही बनू शकते, हे तुम्ही दाखवून देत आहात. जुन्या रूढ कल्पनांना चिकटून न राहता नव्या पिढीचा दृष्टिकोन समजून घेऊन तो स्वीकारण्याची ही वृत्ती खरंच कौतुकास्पद आहे.' असं म्हटलं. तर दुसऱ्या एकाने म्हटलं की, 'शायनर आणि शरुच्या कमेस्ट्रीनं वेड लावलय आम्हाला' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर हा प्रोमो व्हायरल होतोय. .ही घाण येते तरी कुठून?’ कमळी फेम सुषमा जयवंतचा संताप; अश्लील कमेंट्स करणाऱ्यांना सुनावलं, Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.