कोकण आपलोच आसा! सनई चौघडे मालिकेची टीम पोहचली कणकवलीत, फोटो पाहिलेत का?

SANAI CHAUGHADE TEAM IN KANKAVLI: झी मराठीवरील सनई चौघडे मालिकेला प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळताना पहायला मिळतय. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झालेत. जय-शरूची जोडी तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. दरम्यान अशातच आता मालिकेची संपूर्ण टीम आउटडोअर शूटिंगसाठी निघालीय. मालिकेच्या येत्या काही भागात कोकणात शूट होणार आहे. कलाकारांनी शेअर केलेल्या फोटोवरून पुढचं काही शूट कोकणातील कणकवली इथं असल्याचं कळतय. .या मालिकेचे कलाकार रेल्वेनं प्रवास करून कोकणात पोहचले आहे. तसंच यावेळी त्यांनी कनकवली स्थानकाबाहेर फोटो सुद्धा काढलेत. याशिवाय ट्रेनच्या खिडकीजवळ ‘सनई चौघडे’चा स्क्रीनप्ले ठेवून सुंदर फोटो शेअर केलाय. त्यामुळे मालिकेची संपूर्ण टीम कोकणात गेल्याचं पहायला मिळतय. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या फोटोमध्ये शर्वरी गौतम, आसावरी, आकाश, जय खानोलकर,मॅक हे कलाकार पहायला मिळताय. त्यामुळे मालिकेत पुढे काय पहायला मिळणार? याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागलीय. मालिकेतील शरू म्हणजेच चिन्मयी साळवीनं सुद्धा तिच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर फोटो शेअर केलेत. यात एका फोटोत कणकवली स्टेशन दिसतय, तर दुसऱ्या फोटोत हातात मोदक पहायला मिळतोय. तर एका फोटोमध्ये ती पिठी भात घाताना दिसतेय. सध्या सोशल मीडियावर तिचे फोटो व्हायरल होतोय. .पावसाळ्यात कोकणता सुंदर वातावरण असतं. त्यामुळे कोकणात शूटिंग झाल्यास प्रेक्षकांना कोकणातील निसर्ग अनुभवाला मिळणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर मालिकेची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. त्यामुळे येत्या काही भागत मालिकेत काय पहायला मिळणार? याची उत्सुकता चाहत्यांना लागलीय. .अशी सासू सर्वांना मिळो! मृणाल कुलकर्णी शिवानीबद्दल म्हणाल्या…'मला अजिबात तिची सासू वगैरे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.