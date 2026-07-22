जय-शरूमध्ये फुलणार प्रेमाचा बहर, 'सनई चौघडे' मालिकेतील प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले, 'दोघांची केमिस्ट्री...'

RAJ HANCHANALE RAIN ACTION SCENE: झी मराठी वाहिनीवरील 'सनई चौघडे' या मालिकेत सध्या नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळतय. या मालिकेतील जय आणि शरू यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. शरुचा अल्लडपणा तर प्रेक्षकांना प्रचंड भावतो. मालिकेतील काही घटनांमुळे जयचा शरुवरील विश्वास अधिक दृढ झालाय. दरम्यान दोघे एका ऑफिस पार्टीत जातात, तिथं त्यांना चुकून जोडपं समजलं जातं..दरम्यान पार्टीतून घरी जाताना जय शरूवर संतापतो. तेव्हा शरू एकटी घराकडे जाण्यासाठी निघते. तेव्हा रस्त्यावर काही टवाळखोर लोकं शरूवर हल्ला करतात. या घटनेनंतर आता दोघांना प्रेमाचा बहर फुलणार आहे. दरम्यान आता जयची भूमिका साकारणाऱ्या राज हंचनाळे याने पावसातील अॅक्शन सीनचा अनुभव सांगितलाय. .याविषयी बोलताना राज म्हणाला की, 'हा अनुभव खूपच भन्नाट आणि समाधान देणारा होता. पहिल्यांदाच मी रात्रभर अॅक्शन सीन शूट केला. मला कधीतरी असा सीन करण्याची इच्छा होती. मला अॅक्शन सीन खूप आवडतो. या सीनसाठी मी खूप उत्सुक होतो. शूटिंगच्या १० -१५ दिवस आधीपासून मी तयारी सुरु केली होती. वर्कआऊट, बॉडी ट्रान्सफॉर्मेशन आणि प्रोटीन डाएट सगळं पाळलं. शुटिंगवेळी आम्ही जवळपास सहा तास पावसात भिजत होतो. '.'प्रत्येक शॉटआधी पुन्हा वर्कआऊट करावं लागतं. त्यामुळे रात्रभर शूटिंग आणि दिवसा वर्कआऊट दोन्ही सुरु होतं. दिग्दर्शक, फाईट मास्टर्स आणि सहकलाकार यांच्या सहकार्यामुळे सीन एकदम सहज पुर्ण झाला. मला आणि शर्वरीला उचलून काही अॅक्शन सीन करायचे होते. त्यामुळे शरीरावर काही लागल्याच्या खुणा दिसल्या. '.'ही सीन जय आणि शरूच्या नात्यात प्रेम आणण्यासाठी हा सीन फार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हा सीन प्रेक्षकांना प्रचंड आवडेल' अशा शब्दात राजने अनुभव सांगितले. दरम्यान मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी जय-शरूच्या जोडीचं तोंडभरून कौतूक केलय. 'दोघांची जोडी आम्हाला खूप आवडत असून लवकरच दोघांनी एकत्र यावं' अशा प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांकडून येताना पहायला मिळताय. .सनई चौघडेच्या ऐन मुहूर्तावर सुबोध भावेंना नाकारलं? दिग्दर्शक प्रचंड भडकलेले, म्हणाले.. 'हा माझा हिरो नाही, याला काढून टाका!'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.