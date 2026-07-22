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जय-शरूमध्ये फुलणार प्रेमाचा बहर, 'सनई चौघडे' मालिकेतील प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले, 'दोघांची केमिस्ट्री...'

SANAI CHOUGHADE JAI SHARU LOVE STORY: झी मराठीच्या 'सनई चौघडे' मालिकेत जय-शरूच्या नात्यात प्रेमाची चाहूल लागली आहे. पावसातील अॅक्शन सीनबाबत राज हंचनाळेने सांगितलेला अनुभव आणि प्रोमोवरील चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घ्या.
SANAI CHOUGHADE

SANAI CHOUGHADE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RAJ HANCHANALE RAIN ACTION SCENE: झी मराठी वाहिनीवरील 'सनई चौघडे' या मालिकेत सध्या नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळतय. या मालिकेतील जय आणि शरू यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. शरुचा अल्लडपणा तर प्रेक्षकांना प्रचंड भावतो. मालिकेतील काही घटनांमुळे जयचा शरुवरील विश्वास अधिक दृढ झालाय. दरम्यान दोघे एका ऑफिस पार्टीत जातात, तिथं त्यांना चुकून जोडपं समजलं जातं.

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