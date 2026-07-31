'आम्ही एकत्र जेवतो, गप्पा मारतो...' 'सनई चौघडे'मुळे पुन्हा भेटल्या कॉलेजच्या मैत्रिणी; मेघना एरंडेचा खास खुलासा, म्हणाली...

MEGHANA ERANDE REUNITES WITH COLLEGE FRIEND AFTER YEARS: झी मराठीवरील सनई चौघडे ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. मालिकेतील शरु आणि जयची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. तसंच मालिकेतील पमा परब आणि तेजस्विनी खानोलकर या दोन्ही भूमिका सुद्धा प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. ऑन एअर विरोधात असलेल्या पमा आणि तेजस्विनी खऱ्या आयुष्यात मात्र खास मैत्रिणी आहे. अशातच मेघना एरंडे हिने आदिती सारंगधरसोबतच्या मैत्रीबद्दल सांगितलंय. यावेळी तिने 'सनई चौघडे' मुळे कॉलेजमधील हरवलेली मैत्री पुन्हा जुळली' असल्याचं म्हटलय. .मालिकेत पमा परब हिची भूमिका मेघना एरंडे साकारत आहे तर तेजस्विनी खानोलकर हिची भूमिका आदिती सारंगधर साकारत आहे. अशात मेघना हिने तिच्यासोबतचे मैत्रीचे किस्से शेअर केलेत. मेघना म्हणाली, 'आदिती आणि मी अकारावीपासून एकाच बॅचमध्ये होते. एकांकिका स्पर्धांमुळे आमची सतत भेट व्हायची. आमच्या दोघींमध्ये कधीच स्पर्धा नाही झाली. आम्ही नेहमीच एकमेकींच्या कामांचं कौतूक करायचो. परंतु कामाच्या धावपळीत संपर्क हाय हॅलो पुरता राहिला.'.'परंतु आता सनई चौघडेमुळे आम्ही पुन्हा एकत्र आलोय. या मालिकेमुळे आमच्या जुन्या आठवणी ताज्या झाल्यात. आमची मेकअपरूम सुद्धा शेजारी शेजारी आहे. आम्ही एकत्र जेवतो, कॉफी पितो, गाणी ऐकतो, व्हिडिओ पाहतो, खूप गप्पा मारतो. तिला माझ्या डब्यातल्या भाज्या आवडतात. तर मला तिने बनवलेले खास पदार्थ आवडतात.'.'आमच्या दोघांनाही संगीताची खूप आवड आहे. आम्ही नेहमीच त्यावर चर्चा करतो. आदिती खूप ठाम, उत्साही, बिनधास्त, रॉकस्टार आहे. तर मी एकदम कमी बोलणारी आहे. परंतु आम्ही सगळ्या गोष्टी एकमेकींसोबत शेअर करतो. सेटवर एकमेकींचे सीन नसले की आम्हाला खूप आठवण येते. ती आली की वातावरणच आनंदी होतं. सनई चौघडेमुळे मला माझी जुनी मैत्रीण मिळालीय.'.'सैराट' फेम अरबाजवर कोसळला दु:खाचा डोंगर, ब्रेन हॅमरेजमुळे वडिलांचं निधन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.