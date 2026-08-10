Premier

जे बात! हात हातात येणार, शरूच्या प्रेमात शायनरची विकेट पडणार; 'सनई चौघडे' मध्ये नवा ट्विस्ट, प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश

SANAI CHOUGHADE NEW TWIST: झी मराठीवरील मालिका 'सनई चौघडे'मध्ये आता नवीन ट्विस्ट येणार आहे. मालिकेचा नवा प्रोमो पाहून प्रेक्षक कमालीचे खुश झालेत.
SANAI CHOUGHDE UPCOMING EPISODE

SANAI CHOUGHDE UPCOMING EPISODE

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'सनई चौघडे' ने काही महिन्यातच प्रेक्षकांच्या मनात आपलं स्थान निर्माण केलंयने टीआरपी यादीतही टॉप १० मध्ये स्थान मिळवलंय. मालिकेतील जय आणि शरूची जोडी तर प्रेक्षकांची आवडती आहेच सोबतच मालिकेतील प्रत्येक ट्विस्ट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहेत. गेल्या काही महिन्यात मालिकेत जय आणि शरू यांना जवळ आणणारं कथानक दाखवण्यात आलं. मात्र आत अखेर त्यांच्या प्रेमाची सुरुवात होणार आहे. नुकताच झी मराठीने एक प्रोमो शेअर केलाय जो पाहून चाहते त्यांच्या जोडीवर पुन्हा एकदा फिदा झालेत.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
sanai chaughade
Marathi News Esakal
www.esakal.com