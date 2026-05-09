पहिलाच सिनेमा ब्लॉकबस्टर पण एका चुकीच्या निर्णयामुळे उध्वस्त झालं बॉलिवूड अभिनेत्रीचं करिअर ! कोण आहे ती ?

Bollywood Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये सुपरस्टार होण्याची स्वप्नं अनेकजण बघतात पण फार कमी जणांचं हे स्वप्न पूर्ण होतं. तर काहींना मिळालेलं हे यश टिकवणं जमत नाही. एकेकाळी बॉलिवूडमध्ये कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना पदार्पण करत एका अभिनेत्रीने पहिलाच सिनेमा ब्लॉकबस्टर दिला. पण एका चुकीच्या निर्णयामुळे तिचं करिअर बरबाद झालं. कोण आहे ही अभिनेत्री आणि आता सध्या ती काय करते जाणून घेऊया. .ही अभिनेत्री आहे चांदनी उर्फ नवोदिता शर्मा. 1991 मध्ये रिलीज झालेल्या सनम बेवफा सिनेमातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. तिचा हा सिनेमा सुपरहिट ठरला होता. सलमान खानबरोबर तिने या सिनेमात स्क्रीन शेअर केली होती. .चांदनी दिसायला अत्यंत सुंदर होती. तिचा स्क्रीनवरील वावर आणि अभिनय याचे अनेकजण फॅन झाले होते. तिच्या कुटूंबातील कोणीही या सिनेक्षेत्रात नव्हतं आणि तिची इंडस्ट्रीमध्ये फार ओळखही. याचमुळे तिने घेतलेला एक निर्णय तिच्या संपूर्ण बॉलिवूड करिअरचा नुकसान करणारा ठरला. .तबस्सुम टॉकीजने दिलेल्या माहितीनुसार, चांदनीने सनम बेवफा सिनेमाचे दिग्दर्शक सावन कुमार ताक यांच्याबरोबर तीन वर्षांचा एक एक्स्क्लुजिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट साइन केला होता. त्यामुळे या काळात तिला इतर कोणत्याही निर्मात्यांबरोबर काम करण्यास मनाई होती. तिला हा करार तिच्यासाठी एक मोठी संधी वाटला पण या निर्णयामुळेच तिचं करिअर संपलं. .हा करार करणाऱ्या सावन कुमार यांनी पुढील तीन वर्षांत चांदनीबरोबर एकही सिनेमा बनवला नाही. तर या करारामुळे तिला ऑफर्स येऊनही कोणत्याही इतर सिनेमात काम करता येत नव्हतं. त्यामुळे तिची लोकप्रियता कमी झाली. जेव्हा तिने हा करार संपवण्याची विनंती केली तोपर्यंत उशीर झाला होता. त्यामुळे तिचं मोठं नुकसान झालं. .चांदनीचा हा करार संपेपर्यंत नवीन अभिनेत्रींची एंट्री बॉलिवूडमध्ये झाली होती. त्यामुळे तिला साईड रोल करावे लागले. तिने अक्षय कुमार, अनिल कपूर यांच्याबरोबर काम केलं पण तिला पाहिल्यासारख्या चांगल्या भूमिका मिळत नव्हत्या. तेव्हा तिने लग्नाचा निर्णय घेतला. तिने अमेरिकेतील बिझनेसमन सतीश शर्माशी लग्न केलं आणि ती कायमच फ्लोरिडाला निघून गेली. .तिने लग्नानंतर 1942: अ लव्हस्टोरी, इक्के पे इक्का या सिनेमांमध्ये काम केलं पण नंतर तिने बॉलीवूडला कायमचा रामराम केला. स्वतःच्या वेगळ्या इनिंगची सुरुवात तिने अमेरिकेत केली. .सध्या अभिनेत्री काय करते ?सध्या चांदनी म्हणजेच नवोदिता शर्मा फ्लोरिडामध्ये सी स्टुडिओज नावाने स्वतःची डान्स इन्स्टिट्यूट चालवते. ती विविध डान्सचे प्रकार तिथे शिकवते. तिच्या प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थी डीझने,युनिव्हर्सल स्टुडिओ, विविध लग्न सोहळे, कॉन्सर्ट यांसाठी काम करतात.