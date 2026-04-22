संदीप पाठक भावूक! 'वऱ्हाड'च्या ६०० व्या प्रयोगाला जिवलग मित्रांनी दिलं विमानाचं 'सरप्राईज'

पुण्यातील ऐतिहासिक बालगंधर्व रंगमंदिरात 'वऱ्हाड निघालं लंडनला' या अजरामर एकपात्री नाटकाचा ६०० वा प्रयोग अत्यंत दिमाखात पार पडला. अक्षय्य तृतीयेच्या शुभमुहूर्तावर रंगलेला हा प्रयोग केवळ हास्यकल्लोळामुळेच नाही, तर अभिनेता संदीप पाठक यांना मिळालेल्या एका अनोख्या 'सरप्राईज'मुळे अधिकच संस्मरणीय ठरला..विमानाची सजावट आणि जिवलग मित्रांची साथया खास सोहळ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे संदीप पाठक यांच्या बालवाडीपासूनच्या जिवलग मित्रांनी एकत्र येत त्यांना दिलेली मानवंदना. मिलिंद कुलकर्णी, निलेश चांडक, डॉ. सुशील मुगडिया, सुशील जेठलिया, अॅड. वर्षा मुंदडा, डॉ. प्रसाद देशमुख आणि संजय सावंत या मित्रांनी नाट्यगृहाच्या प्रवेशद्वारावरच विमानाचे भव्य कटआऊट उभे केले होते. प्रेक्षकांना आपण प्रत्यक्ष विमानातून लंडनला जात आहोत, असा भास निर्माण करणारी ही सजावट आकर्षणाचे केंद्र ठरली..अस्सल मराठमोळं स्वागतनाट्यगृहात रेड कार्पेट, रांगोळी, सनई-चौघड्यांचा गजर आणि प्रेक्षकांना अत्तर लावून स्वागत अशा पारंपरिक पद्धतीने या प्रयोगाची सुरुवात झाली. याप्रसंगी केक कापून आनंद साजरा करण्यात आला. तसेच संदीप पाठक यांच्यासह निर्माते संदीप सोनार आणि समीर हंपी यांचा शाल-श्रीफळ देऊन विशेष सत्कार करण्यात आला. "आयुष्यात मी खरंच काही कमावलं असेल, तर ती ही माणसं आहेत. मित्र-मैत्रिणी आणि कुटुंबाच्या साथीमुळेच हा ६०० प्रयोगांचा पल्ला गाठता आला. आजचं हे सरप्राईज मी आयुष्यभर जपून ठेवीन," अशा शब्दांत संदीप पाठक यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या..'वऱ्हाड'चा अजेय प्रवासस्व. प्रा. लक्ष्मण देशपांडे यांनी अजरामर केलेलं हे नाटक संदीप पाठक यांनी नव्या ऊर्जेने घराघरात पोहोचवलं आहे. अस्सल मराठवाडी बोली आणि एकाच वेळी ५२ व्यक्तिरेखा जिवंत साकारण्याची संदीप यांची शैली आजही प्रेक्षकांना खिळवून ठेवते. ६०० व्या प्रयोगाला मिळालेला हा तुडुंब प्रतिसाद नाटकाची लोकप्रियता आजही टिकून असल्याचे सिद्ध करतो.