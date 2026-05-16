Aakhri Sawal Review: गांधीजींची हत्या ते बाबरी पतन; कसा आहे संजय दत्तचा 'आखरी सवाल'? वाचा रिव्ह्यू!

हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये काही चित्रपट असे असतात की ते फारसा गाजावाजा न करता प्रदर्शित होत असतात. 'आखरी सवाल' हा त्यापैकीच एक चित्रपट. अभिनेता संजय दत्त, समीरा रेड्डी, नमाशी चक्रवर्ती. अमित साद, नीतू चंद्रा आदी कलाकारांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असणाऱ्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक अभिजित मोहन वारंग यांनी केले आहे. या चित्रपटाचे कथानक गुरू-शिष्य यांच्यातील तीव्र संघर्षावर बेतलेले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारधारा आणि त्याने गेल्या शतकभर केलेले कार्य यांच्या भोवती ही कथा फिरणारी आहे.. आजपर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजेच 'आरएसएस' या नावाभोवती खूप चर्चा झालेली आहे आणि काही वादही निर्माण झालेले आहेत. कुणी या संघटनेला समाजकार्याचा कणा मानतं, तर कुणी त्यांच्या विचारधारेवर टीका करतं. पण या चढाओढीमध्ये संघाचं पडद्यामागे राहून चाललेलं काम आणि त्यांची नक्की विचारधारा काय आहे, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न फार कमी वेळा झाला आहे. आता या चित्रपटामध्ये दिग्दर्शकाने नेमक्या याच गोष्टीवर भाष्य केले आहे..या चित्रपटाच्या कथेला सुरुवात होते ती प्रोफेसर गोपाल नाडकर्णी (संजय दत्त) आणि त्यांचा विद्यार्थी विकी हेगडे (नमाशी चक्रवर्ती) यांच्यातील एका ठिणगीने. विकी अत्यंत हुशार आणि तापट स्वभावाचा विद्यार्थी असतो. प्रगत भारताचे स्वप्न पाहणारा तरुण असतो. तो आपल्या संशोधनपर प्रबंधामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर थेट टीका करतो. त्यामुळे त्याचा प्रबंध प्रोफेसर नाडकर्णी फेटाळून लावतात आणि तेथेच मोठ्या वादाला तोंड फुटतं. रागाच्या भरात विकी जेव्हा मर्यादा ओलांडून प्रोफेसर आणि संघावर टोकाचे आरोप करतो, तेव्हा त्याला एक सणसणीत कानशिलात लगावली जाते. .विकीच्या गालावर बसलेल्यात थापडीमुळे अख्ख्या कॉलेजमध्ये असंतोष पसरतो. प्रोफेसरांविरुद्ध निदर्शनं सुरू होतात, घोषणाबाजी होते. मग इथेच सिनेमा एक मोठं वळण घेतो. विकी हा वाद मिटवण्यासाठी प्रोफेसरांना पाच प्रश्नांचे आव्हान देतो. हे पाच प्रश्न साधेसुधे नसतात. ते संघाच्या इतिहासातील बंद पानं उघडणारे असतात. गांधीजींची हत्या, आणीबाणीच्या काळातील संघाची भूमिका, बाबरी मशिदीचं पतन आणि संघावर आलेली बंदी... अशा अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर विकी प्रश्न विचारतो. पहिले दोन प्रश्न कॉलेजच्या वातावरणात विचारले जातात. पण उरलेले तीन प्रश्न थेट एका टीव्हीच्या चर्चासत्रात लाखो प्रेक्षकांसमोर 'लाईव्ह' विचारले जातात. .या प्रश्नांना प्रोफेसर नाडकर्णी कशा प्रकारे उत्तर देतात, त्यांचे मत काय असते आणि मग कथा कशा पद्धतीने पुढे सरकते हे प्रत्यक्ष पडद्यावर पाहिलेले बरे. दिग्दर्शक अभिजित मोहन वारंग यांनी या चित्रपटामध्ये गेल्या शंभर वर्षातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एकूणच विचारधारा आणि देशाच्या उत्कर्षासाठी दिलेले योगदान मांडलेले आहे. या संवेदनशील विषयाची मांडणी मोठ्या आत्मविश्वासाने केली आहे. त्यांनी राजकीय आणि वैचारिक तसेच काही वादग्रस्त मुद्द्यांना चर्चेचे स्वरूप दिले आहे आणि त्याचबरोबर धारदार आणि दमदार संवादातून हे सगळे मुद्दे मांडलेले आहेत. संजय दत्त, समीरा रेड्डी, नमाशी चक्रवर्ती, अमित साद, नीतू चंद्रा, मृणाल कुलकर्णी आदी कलाकारांनी दमदार अभिनय केला आहे. संजय दत्तने गोपाल नाडकर्णी ही प्रोफेसरांची भूमिका अत्यंत गांभीर्याने आणि संतुलितपणे साकारली आहे. शिष्याने विचारलेल्या एकेका प्रश्नांची उत्तरे संयम राखून आणि स्पष्टपणे दिली आहेत. .नमाशी चक्रवर्तीने विकी ही शिष्याची भूमिका समरसून केली आहे. हा विकी काहीसा उतावीळ असला तरी त्याची मानसिकता त्याने योग्य जपली आहे. गुरू आणि शिष्य यांच्यातील ही जुगलबंदी पडद्यावर छान रंगलेली आहे. अमित सादने न्यूज अँकरची भूमिका आपल्या परीने केली आहे. समीरा रेड्डीने साकारलेली प्रोफेसर पल्लवी रेड्डीची भूमिका नकारात्मक वळणाची आहे आणि तिने ती छान वठविली आहे. वादविवाद आणि संवाद यांची भट्टी छान जमलेली आहे. हा चित्रपट एका संवेदनशील आणि गंभीर विषयावर असल्यामुळे संगीताला फारसा वाव नाही. मात्र चित्रपटाचे पार्श्वसंगीत काही अंशी उठावदार झाले आहे. चित्रपटाच्या पूर्वार्धापेक्षा उत्तरार्ध अधिक सशक्त झाला आहे. .इतिहासातील काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर झालेला युक्तिवाद प्रभावी वाटत नाही. काही पात्रांना योग्य असा न्याय देण्यात आलेला नाही. असो. देशातील संवेदनशील व वादग्रस्त प्रश्नांना वाचा फोडण्यात आली आहे. हा चित्रपट म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारधारा, त्यांचा इतिहास आणि कार्य प्रभावीपणे मांडणारा आहे.