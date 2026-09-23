लालबागच्या राजाच्या चरणांचं कुंकू पत्नीच्या भांगेत भरलं अन्...; संजय दत्तचा Viral Video, नेटकरी म्हणाले...

SANJAY DUTT PROTECTS WIFE MANYATA DUTT FROM CROWD VIRAL VIDEO: सध्या सगळीकडे गणेशउत्सवाचा जल्लोष सुरु आहे. अशातच बॉलिवूडचा अभिनेता संजय दत्त लालबाग राजाचं दर्शन घेताना पहायला मिळाला. त्याने मनोभावे बाप्पांची पूजा केली. परंतु यावेळी त्यांच्या एका कृतीनं प्रेक्षकांची मनं जिंकली. संजूबाबा पत्नीला गर्दीपासून रक्षण करताना पाहून चाहत्यांनी त्याचं कौतूक केलय. .बाप्पांच्या दर्शनावेळी संजू बाबांनी ऑरेंज रंगाचा कुर्ता घातला होता. तर मान्यता दत्तने ब्राइट पिंक रंगाच्या सूटमध्ये होती. यावेळी लालबाग राजाचरणी दोघांनी मनोभावे पूजा अर्जा केली. दोघेही बाप्पांचरणी नतमस्तक झाले. त्यानंतर संजय दत्तने स्वत:च्या कपाळावर टिळा लावला. यावेळी त्याने बाप्पांच्या पायाच्या कुंकूने पत्नी मान्यताची भांग भरली. त्याचा पत्नीवरच प्रेम पाहून चाहत्यांनी त्याचं कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .केवळ मान्यताच्या कपाळावर टिळा लावतानाच नव्हे, तर संपूर्ण दर्शनादरम्यान संजय दत्तचा तिची काळजी घेत होता. मंडपात मोठी गर्दी असतानाही तो मान्यता आपल्या जवळ राहील, याची काळजी घेताना दिसला. मंडपाकडे जाताना संजय दत्त मान्यताचं आपल्या हातानं संरक्षण केलं. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .लालबागच्या राजाचं दर्शन घेतल्यानंतर संजय दत्तने बाप्पावरील आपली श्रद्धाही व्यक्त केली. पुन्हा एकदा लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला येता आलं, हे आपलं भाग्य असल्याचं त्याने सांगितलं. “बाप्पाने बोलावलं म्हणून मी इथे आलो,” असं संजय दत्त म्हणाला. बाप्पाने आपल्याला दरवर्षी दर्शनासाठी बोलवावं आणि आपण दरवर्षी येथे यावं, अशी प्रार्थनाही त्याने केली..गोविंदा कोमल रानीसोबत लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला, नेटकरी चिडले! 'सुनीताजींना आणायला हवं होतं'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.