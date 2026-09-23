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लालबागच्या राजाच्या चरणांचं कुंकू पत्नीच्या भांगेत भरलं अन्...; संजय दत्तचा Viral Video, नेटकरी म्हणाले...

SANJAY DUTT AND MANYATA DUTT LALBAUGCHA RAJA DARSHAN 2026:गणेशोत्सवाच्या उत्साहात बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्तने पत्नी मान्यता दत्तसोबत मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागच्या राजाचं दर्शन घेतलं.
sanjay dutta viral video

sanjay dutta viral video


esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SANJAY DUTT PROTECTS WIFE MANYATA DUTT FROM CROWD VIRAL VIDEO: सध्या सगळीकडे गणेशउत्सवाचा जल्लोष सुरु आहे. अशातच बॉलिवूडचा अभिनेता संजय दत्त लालबाग राजाचं दर्शन घेताना पहायला मिळाला. त्याने मनोभावे बाप्पांची पूजा केली. परंतु यावेळी त्यांच्या एका कृतीनं प्रेक्षकांची मनं जिंकली. संजूबाबा पत्नीला गर्दीपासून रक्षण करताना पाहून चाहत्यांनी त्याचं कौतूक केलय.

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