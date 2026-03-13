Premier

'मी तिला किस करणार नाही' संजय दत्तने 'या' अभिनेत्रीसोबत किसिंग सीन करण्यास दिलेला नकार, म्हणालेला...'तिला मी...'

SANJAY DUTT REFUSED KISSING SCENE: Pooja Bhatt ने नुकत्याच पॉडकास्टमध्ये Sadak चित्रपटातील एक रंजक किस्सा सांगितला. या सिनेमात एका सीनमध्ये Sanjay Dutt यांना तिच्यासोबत किसिंग सीन करायचा होता, मात्र त्यांनी तो करण्यास नकार दिला.
‘I CANNOT KISS HER’: दिग्दर्शक महेश भट्ट यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमे केले. त्यांच्या सिनेमातून अनेक कलाकारांना ओळख मिळाली. त्यांची मुलगी पुजा भट्ट देखील त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिकली. तिने अभिनयासह दिग्दर्शन आणि निर्माती म्हणून सुद्धा काम केलं. पुजाने दिल है कि मानता नही, जख्म, सडक सारख्या सिनेमे केले.

