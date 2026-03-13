'मी तिला किस करणार नाही' संजय दत्तने 'या' अभिनेत्रीसोबत किसिंग सीन करण्यास दिलेला नकार, म्हणालेला...'तिला मी...'

‘I CANNOT KISS HER’: दिग्दर्शक महेश भट्ट यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमे केले. त्यांच्या सिनेमातून अनेक कलाकारांना ओळख मिळाली. त्यांची मुलगी पुजा भट्ट देखील त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिकली. तिने अभिनयासह दिग्दर्शन आणि निर्माती म्हणून सुद्धा काम केलं. पुजाने दिल है कि मानता नही, जख्म, सडक सारख्या सिनेमे केले. .दरम्यान १९९१ मध्ये प्रदर्शित झालेला सडक सिनेमा सुपरहिट झाला. या सिनेमात पुजा भट्ट आणि संजय दत्त मुख्य भूमिकेत होते. या सिनेमात एका सीनमध्ये पूजा भट्ट आणि संजय दत्त यांना एकमेकांना किस करायचं असतं. मात्र तो सीन करण्यास संजय दत्तने पूर्णपणे नकार दिला होता. .नुकतीच पुजा भट्टने 'द पूजा भट्ट शो' या पॉडकास्टमध्ये सडक सिनेमाचा किस्सा शेअर केला . ती म्हणाली की, 'माझे वडील नेहमी म्हणायचे की, एखाद्या गोष्टीमागे तुमचा दृष्टीकोण काय असतो? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. जेव्हा संजय दत्तला मला किस करायचं होतं. त्यावेळी त्याने नकार दिला. तो म्हणाला की, 'मी हिला लहानपणापासून पाहिलं आहे मी तिला किस करु शकत नाही.'.पुढे बोलताना पुजा म्हणाली, 'त्यावर माझे वडील महेश भट्ट प्रचंड चिडले. ते संजय दत्तला म्हणाले की, तु ढोंगी आहेस, हे पुर्णपणे तुझं ढोंग आहे. तु जर तिला किस करु शकत नसशील तर तुला दुसऱ्या कोणत्याच मुलीला किस करण्याचा अधिकार नाही. त्यानंतर हा वाद चांगलाच पेटला होता.' दरम्यान २०२० मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सडक २ सिनेमामध्ये आदित्य रॉय, संजय दत्त, आलिया भट्ट हे कलाकार पहायला मिळाले होते..ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकरांचा धमाकेदार डान्स, एनर्जी इतकी की तरुणांना सुद्धा लाजवेल, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.