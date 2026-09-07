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महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांसमोरच संजय दत्तने मराठी बोलण्यास नकार दिला; म्हणाला, ‘६ वर्षे जेलमध्ये राहिलो, तरी... ’

SANJAY DUTT MARATHI STATEMENT GOES VIRAL ON SOCIAL MEDIA: महाराष्ट्रात मराठी भाषेवरून चर्चा सुरू असतानाच अभिनेता संजय दत्तच्या एका वक्तव्याची जोरदार चर्चा होत आहे.
Sanjay Dutt Marathi Statement

Sanjay Dutt Marathi Statement

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

PRATAP SARNAIK ASKS SANJAY DUTT TO SPEAK IN MARATHI: महाराष्ट्रात मराठी भाषेवरून गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठीची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यातच आता अभिनेता संजय दत्तच्या एका व्यक्तव्यानं नवं वळण मिळालय. मुंबईत रविवारी आयोजित केलेल्या दहीहंडी कार्यक्रमात संजय दत्त सहभागी झाला होता. यावेळी मंत्री प्रताप सरनाईक सुद्धा उपस्थित होते. तेव्हा मंचावर संजय दत्तने हिंदीत बोलण्यास सुरुवात केली. परंतु सरनाईक यांनी त्यांना मराठी बोलण्याची विनंती केली.

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