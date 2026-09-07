महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांसमोरच संजय दत्तने मराठी बोलण्यास नकार दिला; म्हणाला, ‘६ वर्षे जेलमध्ये राहिलो, तरी... ’

PRATAP SARNAIK ASKS SANJAY DUTT TO SPEAK IN MARATHI: महाराष्ट्रात मराठी भाषेवरून गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठीची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यातच आता अभिनेता संजय दत्तच्या एका व्यक्तव्यानं नवं वळण मिळालय. मुंबईत रविवारी आयोजित केलेल्या दहीहंडी कार्यक्रमात संजय दत्त सहभागी झाला होता. यावेळी मंत्री प्रताप सरनाईक सुद्धा उपस्थित होते. तेव्हा मंचावर संजय दत्तने हिंदीत बोलण्यास सुरुवात केली. परंतु सरनाईक यांनी त्यांना मराठी बोलण्याची विनंती केली. .सरनाईकांच्या विनंतीवर संजय दत्त यांनी मजेशीर अंदाजात मराठी बोलण्यास नकार दिला. ते म्हणाले, 'प्रताप भाई, मी ६ वर्ष येरवाडा जेलमध्ये राहिलो, तेव्हाही मराठी भाषा शिकू शकलो नाही. फक्त थोडं थोडं माहिती आहे' त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मंचावर एकच हशा पिकला..सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये संजय दत्त आणि प्रताप सरनाईक मंचावर उभे असल्याचं पहायला मिळालं. यावेळी ते सगळ्यांना म्हणाले, 'आजकाल मी सगळ्यांना मराठी शिकवत आहे.' त्यानंतर ते संजय दत्त यांच्याकडे पाहत म्हणाले, संजय दत्त हिंदीत बोलतात. परंतु त्यांना मराठी समजते. त्यामुळे मी त्यांच्याकडून मराठीत बोलून घेण्याचा विचार केला. .त्यांच्या बोलण्यानंतर संजय दत्तने सरनाईक यांच्या हातातून माईक घेतला. सुरुवातीला त्यांनी 'हर हर महादेव'चा घोष केला, आणि मजेशीर अंदाजात म्हणाला, 'प्रताप भाई, मी ६ वर्ष जेलमध्ये राहिलो, येरवड्यात. तेव्हाही मराठी शिकलो नाही. मी थोडीशी शिकलो होतो' असं त्याने म्हटलय. यावेळी त्यांनी सर्वांना मराठी नमस्कार केला. यानंतर त्यानं सरनाईक यांच्या खांद्यावर हात ठेवत ते जुने मित्र असल्याचं सांगितलंय. तसंच आपलं नातं जवळपास २५ वर्षांपासूनचं असल्याचं ते म्हणाले..दरम्यान संजय दत्तच्या वक्तव्याची सोशल मीडियावर चर्चा रंगतेय. अनेकांनी कमेंट करत संजयचं कौतूक केलय, तर काहींनी त्यांच्यावर टीका देखील केलीय. एकाने म्हटलं की, 'हे ऑटोवाले म्हणू शकले असते तर ते दंडापासून वाचू शकले असते.' तर दुसरीकडे कमेंट करत अनेकांनी 'हा कसला न्याय' म्हणत प्रश्न उपस्थित केलाय. .परदेशात राहूनही जोडली मराठीशी नाळ!अमेरिकेत अश्विनी भावेंचा मराठमोळा अंदाज; हातात ढोल-ताशा घेत केलं वादन! Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.