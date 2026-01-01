संजय दत्तचे 5 प्रेम प्रकरणं! ज्यांनी बॉलिवूडमध्ये घातलेला धुमाकूळ, माधुरी दीक्षितसोबत तर होणार होतं लग्न

SANJAY DUTT'S ROMANTIC JOURNEY: अभिनेता संजय दत्त याला बॉलिवूडचा 'बॅड बॉय' सुद्धा म्हटलं जातं. संजूबाबा केवळ अभिनयामुळे नाहीतर त्याच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत आला होता. त्याने अनेक अभिनेत्रींना डेट केलं. त्याच्या अफेअर्सने तर बॉलिवूडमध्ये धुमाकूळ घातला होता. दरम्यान संजुबाबाच्या अफेअर्सची आणि त्याच्या लग्नाची गोष्ट जाणून घेऊया....टीना मुनीम आणि संजय दत्त1981 साली रॉकी सिनेमातून संजय दत्तने सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. त्यावेळी त्याचं टीना मुनीमशी अफेअर सुरु झालं. परंतु संजयच्या व्यसनामुळे टीनाने ब्रेकअप केलं. .रेखा आणि संजय दत्तच्या नात्याचं गूढअभिनेत्री रेखा आणि संजय दत्त यांच्या अफेअर्सच्या अनेक चर्चा रंगल्या. एका रिपोर्टनुसार असं म्हटलं जातं की, संजय दत्तने रेखासोबत गुपचूप मंदिरात जाऊन विवाह केला होता. कारण सुनील दत्तचा त्यांच्या नात्याला विरोध होता. परंतु रेखासोबत नातं गुढ राहिलं ते कायमचंच.माधुरी दीक्षितसोबत गाजलेलं प्रेम1991 मध्ये साजन सिनेमामध्ये माधुरी आणि संजय दत्त यांनी एकत्र काम केलं होतं. यावेळी दोघे एकमेकांच्या प्रेमात पडले. त्यांनी आयुष्यभर एकमेकांना साथ द्यायची ठरवली. पंरतु संजय दत्तला अटक झाली आणि त्यांचं नातं संपुष्टात आलं. .संजूबाबाची पहिली पत्नी ऋचा शर्मा1987 मध्ये संजयने अभिनेत्री ऋचा शर्मासोबत विवाह केला. दोघांना नंतर एक मुलगी 'त्रिशाला' देखील झाली. पंरतु ऋचा शर्माला कॅन्सर झाला आणि 1996 मध्ये त्याचं निधन झालं. .रिया पिल्लाईसोबत दुसरं लग्न1998 मध्ये रिया पिल्लाईसोबत संजय दत्तने पुन्हा संसार थाटला. काही वर्ष दोघे गुण्यागोविंदाने राहिले. परंतु 2008 मध्ये त्यांच्या मतभेद होऊ लागले म्हणून त्यांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला..संजय दत्तची तिसरी बायको मान्यता दत्त2008 मध्ये संजय दत्तने मान्यता दत्तसोबत विवाह केला. मान्यता आणि संजय दत्त यांना शाहरान आणि इकरा ही दोन मुले आहेत. दोघेही आज सोबत सुखी आयुष्य जगत आहे..माधुरी दीक्षितच डॉ. नेने यांच्यासोबत लव्ह मॅरेज झालेलं? 6 महिने एकमेकांना केलेलं डेट, अभिनेत्रीनं स्वत: उघड केलं गुपित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.