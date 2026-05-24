मी दोनदा स्वतःला संपवणार होतो... संजय जाधव यांचा धक्कादायक खुलासा, म्हणाले, 'कुणाशी काय बोलणार...'

आपल्या दिग्दर्शनाने आणि सिनेमॅटोग्राफीने इंडस्ट्रीत स्वतःचं स्थान निर्माण करणारे आणि प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडणारे लोकप्रिय कलाकार म्हणजे संजय जाधव. 'दुनियादारी' या चित्रपटाने त्यांना यशाच्या शिखरावर नेऊन ठेवलं. मात्र त्यानंतर अनेक वर्ष त्यांनी एकही हिट सिनेमा दिला नाही. त्यांचे बहुतेक सिनेमे फ्लॉप झाले. त्यामुळे ते नैराश्यात गेले होते. इतके की दोनदा त्यांच्या मनात स्वतःला संपवण्याचा विचार आला. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत संजय यांनी त्या दिवसांबद्दल सांगितलं आहे. .संजय यांनी नुकतीच 'मित्र म्हणे' या युट्यूब चॅनेलला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'जेव्हा यशाच्या शिखरावर होतो तेव्हा मला एकटं वाटत नव्हतं. पण जेव्हा अपयश आलं चित्रपट चालेनासे झाले तेव्हा मला एकटेपणा यायला लागला. पण माझ्या आईवडिलांची पुण्याई असेल पण माझ्या आयुष्यात माझी काळजी करणारी माणसं आहेत. आजही सई ताम्हणकर मला हक्काने फोन करते. की तुझं सगळं ठीक चालूये ना, तू ठीक आहेस ना? आपण कॉफी प्यायला जाऊया का? आजही तेजस्विनी पंडित, उमेश कामत, सिद्धार्थ जाधव यांना काय बोलू मी. देवाने पाठवलेली माणसं आहेत. दोनदा मला सगळं संपलं असं वाटलं. स्वतःला संपवून टाकावं असं वाटलं. पण याच माणसांमुळे मी टिकलो.'.संजय पुढे म्हणाले, 'ते लोक काय कमी बिझी आहेत का? पण ते माझ्या घरी येतात आणि मला म्हणतात चल ना वडापाव खायला जाऊ. खूप वर्षांपासून ते असं करतायत. काय गरज पडली त्यांना. सोनाली खरे ती तर अशीच सहज मला भेटते. मला कळत नाही का ते मला का भेटतात ते. माझ्याकडे मर्सिडीज होती. पण लॉकडाउननंतर मला सगळं विकायला लागलं. मी रिक्षाने फिरायचो. पण अमितराजने मला कधीच रिक्षाने जायला दिलं नाही. अमेय खोपकर, त्याचा पार्टनर ही जी माणसं आहेत ना, दादा आप लंडनकी फिल्म करोगे म्हणून मला लंडनला घेऊन गेले. कोण करतं असं?'.संजय जाधव म्हणाले, 'नितीन देसाईंचं सुसाइड झालं. कष्ट काही नसताना मला क्षितिज पटवर्धनने फोन केलेला. मला कळत नव्हतं का त्याने का फोन केलेला? पण तो असं दाखवत होता की नाही दादा आज ना इथे जायचं होतं आणि मला वाटलं की वडापाव खाऊया. तर भेटूया जरा? मी उदाहरणं म्हणून ही नावं सांगितली. पण असे सगळे लोकं आहेत इंडस्ट्रीमधले. इंडस्ट्रीमधल्या लोकांनी कधीच माझं वाईट नाही केलं. विश्वास ठेव. माझं वाईट माझ्या विचार करण्याच्या पद्धतीमुळे झालं. एक वेळ होता जेव्हा मी सकाळी उठल्यापासून लोकांना शिव्या घालायचो. मी वाईट झोनमध्ये होतो. पण त्या लोकांनी माझी संगत सोडली नाही. तेजुने तर मला इतक्या घटनांमधून बाहेर काढलंय ना. कुठल्या मातीची बनलीयेत ही माणसं काय माहीत.