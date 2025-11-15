Ram Leela : संजय लीला भन्साळींच्या राम लीलाला 12 वर्षं पूर्ण ! रणवीर सिंहने साकारलेला राम आजही चर्चेत

Bollywood News : रणवीर सिंगने साकारलेल्या ‘राम’ या अविस्मरणीय पात्राने प्रेम, अभिनय आणि सिनेमातील तीव्रतेची नव्याने व्याख्या केली—त्या आयकॉनिक भूमिकेला आज 12 वर्षे पूर्ण झाली आहेत..बारा वर्षांपूर्वी संजय लीला भन्साळींचा गोलियों की रासलीला राम-लीला प्रदर्शित झाला. रंगांची उधळण, दमदार संगीत आणि खोल भावविश्व यांनी सजलेल्या या चित्रपटाच्या केंद्रस्थानी होता रणवीर सिंगचा ‘राम’—एक असा नायक जो आधुनिक भारतीय सिनेमातील सर्वात स्मरणीय ठरला..रणवीरसाठी राम-लीला हा केवळ चित्रपट नव्हता, तर एक संपूर्ण रूपांतर होतं. त्याने प्राणप्रतिष्ठा केलेला ‘राम’ हा आग आणि आत्मा यांचं अप्रतिम मिश्रण होता—कटाक्षात ओढ, संवादात ठामपणा आणि प्रत्येक कृतीत जणू धगधगणारी भावना. त्याचा अभिनय साकारलेला नव्हता, तो अनुभवलेला होता. उत्कटता, शारीरिकता आणि करिष्मा यांचा सहज संगम त्याच्या या भूमिकेमुळेच अधिक ठळकपणे दिसला..चित्रपटाची रंगतदार दृश्यशैली, लक्षात राहणारे संगीत आणि रणवीर–दीपिकामधील न मिटणारी केमिस्ट्री यांमुळे राम-लीला एक प्रेक्षकप्रिय घटना बनली. पण या साऱ्यांना जिवंतपणा दिला तो रणवीरच्या अनियंत्रित, मनस्वी उर्जेने..आज, राम-लीला ला 12 वर्षे पूर्ण होत असताना, ‘राम’ हे पात्र प्रेम, बंडखोरी आणि सिनेमाई तेजाचे शाश्वत प्रतीक म्हणून उभे आहे. भन्साळी आणि रणवीर यांच्या पुढील दमदार सहकार्यासाठी हा चित्रपट पाया ठरला आणि रणवीर सिंगच्या ‘रूपांतरकला’च्या प्रवासाची सुरुवात इथूनच झाली..Video : कलेचा होणार अपघात तर मालिकेत नवी एंट्री ! प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनाही धक्का "कधीतरी चांगलं दाखवा".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.