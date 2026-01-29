Premier

'सप्सेन्स, थ्रीलर आणि...' संजय मिश्रा संशयाच्या भोवऱ्यात, 'वध २' मधून पुन्हा उलगडणार रहस्याचा खेळ, नीना गुप्ता यांचा नवीन अवतार

Vadh 2 Trailer Out: २०२२ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘वध’ या रहस्यमय थ्रिलर चित्रपटाने प्रेक्षकांवर खोल प्रभाव टाकला होता. आता चार वर्षांनंतर ‘वध २’ या सिक्वेलमधून तीच कथा अधिक गडद, अधिक तणावपूर्ण वळणावर पोहोचताना दिसत आहे.
वध रहस्यमय थ्रिलर चित्रपटाने २०२२ मध्ये प्रेक्षकांच्या मनात वेगळीच जागा निर्माण केली होती. सध्या या कथानकातून उभा राहणारा ताणतणाव, अनपेक्षित वळणं आणि प्रभावी अभिनय यामुळे तो सिनेमा चर्चेत राहिला, आता चार वर्षांनंतर त्या कथेला पुढे घेऊन जाणारा दुसरा भाग वध २' लवकरच प्रेक्षकांसमोर येत आहे.

