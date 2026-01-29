'सप्सेन्स, थ्रीलर आणि...' संजय मिश्रा संशयाच्या भोवऱ्यात, 'वध २' मधून पुन्हा उलगडणार रहस्याचा खेळ, नीना गुप्ता यांचा नवीन अवतार

वध रहस्यमय थ्रिलर चित्रपटाने २०२२ मध्ये प्रेक्षकांच्या मनात वेगळीच जागा निर्माण केली होती. सध्या या कथानकातून उभा राहणारा ताणतणाव, अनपेक्षित वळणं आणि प्रभावी अभिनय यामुळे तो सिनेमा चर्चेत राहिला, आता चार वर्षांनंतर त्या कथेला पुढे घेऊन जाणारा दुसरा भाग वध २' लवकरच प्रेक्षकांसमोर येत आहे. .नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून, ट्रेलरमधून यंदाचाही सिनेमा सस्पेन्स आणि थराराचा अनुभव अधिक तीव्र होणार असल्याचं संकेत मिळत आहेत, पहिल्या भागात संजय मिश्र आणि निना गुप्ता यांनी साकारलेली मध्यवर्ती पात्रं प्रेक्षकांच्या स्मरणात राहिली होती. दुसनऱ्या भागात ही पात्रं एका नव्या परिस्थितीत अडकलेली दिसतात. .ट्रेलरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे या वेळी कथानकाची पार्श्वभूमी बदललेली असून, पटना भेट तुरुंगाच्या आवारात पडते. एका कैद्याचा खून झाल्याचा संशय व्यक्त केला जातो; मात्र त्या खुनाचा ठोस पुरावा किंवा मृतदेह सापडत नाही, यामुळे तपास अधिक गुंतागुंतीचा बनतो. या संपूर्ण प्रकरणात संशयाची सुई संजय मिश्रा यांच्या पात्राकडे वळते. नीना गुप्ता यांच्या भूमिकेतूनहीं मानसिक तणाव, अस्वस्थता आणि परिस्थितीशी झुंज देणारा भावनिक संघर्ष प्रभावीपणे उलगडताना दिसतो..रहस्य, ताणतणाव आणि मानवी स्वभावाच्या सूक्ष्म छटांचा वेध घेणारा 'कंघा २' वेल्या ६ फेब्रुवारी रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना आता मिश्रा आणि निना गुप्ता यांचा नवीन अवतार पाहण्याची उत्सुकता आहे. .Arijit Singh Net Worth: कोट्यवधींचा बंगला, महागड्या गाड्या, '4,140,000,000' कोटींची संपत्ती असूनही अरिजीत सिंग साधं आणि शांत जगतोय जीवन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.