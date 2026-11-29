AADI ANANT MARATHI FILM AUDIENCE REACTION: संकर्षण कऱ्हाडे आणि अशोकमामा यांचा 'आदि आनंद' हा सिनेमा नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या सिनेमाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळताना पहायला मिळतोय. या सिनेमात आजोबा-नातवाची कथा मांडण्यात आली आहे. आदि-अनंत हा सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर सिनेमाचं खूप कौतूक झालं. .दरम्यान अशातच संकर्षणने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये तो एका सिनेमागृहात गेल्याचं पहायला मिळतय. यावेळी सिनेमा पाहिलेले अनेक प्रेक्षक संकर्षणला मिठी मारत सिनेमाचं कौतूक करताना पहायला मिळताय. मिठी मारून काही जण रडत असल्याचं पहायला मिळतय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .संकर्षणने व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'या चाहत्यांच्या प्रेमाचं खरंच काय करू मी? आदी-अनंत हा सिनेमा पाहून कोणी मिठी मारतय, तर कोणी भावनिक होतय. कुणाच्या तोंडून शब्द फुटत नाहीत तर कुणी भरभरून आशीर्वाद देत आहे. प्रेक्षक खरंच खूप प्रेम करतात. सिनेमासारख्या नव्या असलेल्या या माध्यमात माझ्या कामाला, माझ्या गोष्टीला तुम्ही खूप मनापासून दाद देताय, मी खरंच महाराष्ट्राचं, माझ्या प्रेक्षकांचं मनापासून आभार मानतो. असेच माझ्यावर प्रेम करत राहा.' असं त्याने म्हटलय. .'माझा जोडीदार, माझं प्रेम...' रितेश देशमुखसाठी जिनिलियाची खास पोस्ट; रोमँटिक फोटो पाहून चाहते फिदा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.