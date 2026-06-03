"बापाने 30-40 हजार भरलेत, लाज वाटत नाही का ?" संकर्षणने सांगितला आयुष्याला कलाटणी देणारा प्रसंग

Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील अष्टपैलू अभिनेता, लेखक, कवी संकर्षण कऱ्हाडे लोकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. त्याच्या कविता, लेखन अनेकांना आवडतं. तर त्याने लिहिलेली किंवा तो काम करत असलेल्या कलाकृतीही अनेकांना पसंत पडल्या आहेत. त्याने एका मुलाखतीत सांगितलेला प्रसंग चर्चेत आला आहे..काही काळापूर्वी संकर्षण कऱ्हाडेने त्याच्या आयुष्याला कलाटणी देणारा प्रसंग शेअर केला. कॉलेजमध्ये असताना सरांनी केलेल्या अपमानामुळे त्याचं आयुष्य कसं बदललं हे उघड केलं. काय म्हणाला संकर्षण जाणून घेऊया.."माझ्या बीएससीच्या शेवटच्या वर्षी माझे 17 विषय राहिले होते. तेव्हा माझे प्राध्यापक आणि बाबांचे मित्र रविशंकर झिंगरे सरांनी मला लायब्ररीत बोलावून भयंकर झापलं होतं. बापाने 30-40 हजार भरलेत, लाज वाटत नाही का ? हा त्यांचा शब्द मला आरपार लागला आणि त्याच अपमानातून मी पेटून उठलो."."नाटकाचा अंतिम प्रयोग सांभाळत मी जीवाचं रान करून अभ्यास केला आणि अखेर त्याच वर्षी सर्व विषय काढून थेट डिस्टिंक्शनमध्ये पदवी पूर्ण केली. तो अपमान नसून आयुष्याला कलाटणी देणारा सर्वात मोठा धडा होता." असं तो म्हणाला. .संकर्षणचं सध्या रंगभूमीवर नियम व अटी लागू आणि कुटूंब किर्रतन हे नाटक सुरु आहे. याशिवाय तो झी मराठीवर एका कुकिंग शोचं सूत्रसंचालन करतो आहे.."तू कुणालाच सेटवर नकोयस" सुकन्या यांनी आभाळमायाच्या सेटवर संजय जाधवांना दिलेला दम; "पहिला एपिसोड पाहिल्यावर..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.