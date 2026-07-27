डिट्टो बाबाची कॉपी! संकर्षण कऱ्हाडेच्या मुलाला पाहिलंत का? स्टेजवर वडिलांची एन्ट्री होताच दिली क्युट रिएक्शन; व्हिडिओ व्हायरल

मराठमोळा अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे सध्या 'कुटुंब कीर्तन' हे नाटक करतोय. प्रेक्षकांचा या नाटकाला चांगला प्रतिसाद लाभतोय. चाहत्यांनी आपलं कौतुक करावं असं प्रत्येक कलाकाराला वाटतं. मात्र आपल्या कुटुंबाकडून मिळणारी कौतुकाची थाप ही प्रत्येक कलाकारासाठी लाखमोलाची असते. त्यात तो आपला मुलगा असेल तर? असंच काहीसं संकर्षणसोबतही घडलंय. अभिनेत्याचा चिमुकला लेक वडिलांचं नाटक पाहायला गेला होता. वडिलांची एंट्री होताच त्याने जी प्रतिक्रिया दिली ती पाहून नेटकरी त्याच्यावर फिदा झालेत. .छोट्या पडद्यावरून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारा संकर्षण कऱ्हाडे याने स्वबळावर इंडस्ट्रीमध्ये स्थान निर्माण केलंय. त्याची 'माझी तुझी रेशीमगाठ' मधली भूमिका प्रेक्षकांना फार आवडली होती. आता संकर्षणने एक व्हिडिओ शेअर केलाय. ज्यात त्याचं कुटुंब त्याचं नाटक पाहायला आल्याचं दिसतंय. यात संकर्षणचा मुलगा सर्वज्ञ आणि लेक स्त्रग्वी दिसत आहेत. सर्वज्ञ आईच्या मांडीवर बसला आहे. बराच वेळ तो आपल्या बाबाला शोधत असतो. आणि जेव्हा संकर्षणची नाटकात एंट्री होते तेव्हा बाबाला पाहून त्याचा आनंद गगनात मावेनासा होतो. त्याचा चेहरा आनंदाने खुलतो. .सर्वज्ञचा हा गोड व्हिडिओ पाहून नेटकरी त्याचं कौतुक करत आहेत. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी लाइक आणि कमेंटचा वर्षाव केला आहे. संकर्षणने हा व्हिडीओ शेअर करुन कॅप्शनमध्ये लिहिलंय की, "कुटुंब किर्रतन" च्या प्रयोगात बाबांची एंट्री झाल्यावर काय आनंद झालाय बघा आम्हाला ... पोराच्या डोळ्यात बापाचं कौतुक ... असंच कौतुकाने पहाण्याची संधी पुढे बापालाही मिळाली ... की "बापाचा रोल जमला म्हणायचं". संकर्षणचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय. सर्वज्ञ हा अगदी संकर्षणची कॉपी असल्याचं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. .'हे काय नवीन? २', 'तुंबाडची मंजुळा'आणि इतर बरंच काही; झी ५ वर येतोय मनोरंजनाचा धमाका, पाहा नवीन रिलीजची यादी!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.