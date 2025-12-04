Premier

ठरलं तर या दिवशी अभिनेत्री नृत्यांगना संस्कृती बालगुडेच्या " संभवामी युगे युगे " दुबईमध्ये होणार पहिला शो !

Sanskruti Balgude Sambhavami Yuge Yuge Show : अभिनेत्री आणि नृत्यांगना संस्कृती बालगुडे संभवामी युगे युगे हा नवा शो घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीस येते आहे. या शोचा शुभारंभाचा प्रयोग लवकरच पार पडणार आहे.
Marathi Entertainment News : कृष्ण रुपात दिसणारी संस्कृती आणि सोशल मीडियावर चर्चेत असलेल्या तिच्या या लूकच सर्वत्र कौतुक होताना दिसतंय आणि हा खास लूक आणि तिच्या मनाच्या अगदी जवळच्या असलेला हा प्रोजेक्ट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

