'या मराठी अभिनेत्रींना विकी, रणबीरसोबत डेटला जायचंय' संतोष जुवेकर स्पष्टच बोलला, म्हणाला... 'ते तुमच्याकडे बघतील तर का?'

संतोष जुवेकर हा मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. संतोष नेहमीच काही न काही कारणामुळे चर्चेत असतो. छावा चित्रपटानंतर त्यांची प्रचंड चर्चा झाली. त्याने एका मुलाखतीत केलेल्या वक्तव्यामुळे त्याला ट्रोल सुद्धा करण्यात आला. परंतु त्याच्या कामाचंही मोठ्या प्रमाणात कौतूक होताना पहायला मिळत. संतोषने झेंडा, मोरया, लागबाग परळ, तसंच छावा सारख्या हिंदी चित्रपटामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. दरम्यान संतोषने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत मराठी अभिनेत्रीबद्दल वक्तव्य केलय..संतोष जुवेकर सध्या घाशीराम कोतवार या नाटकामुळे चर्चेत आला आहे. याचं पार्श्वभूमीवर संतोष जुवेकर वेगवेगळ्या ठिकाणी मुलाखती देताना पहायला मिळतोय. अशातच आता संतोषने इसापनीती या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्याने 'मराठी कलाकारचं आपल्या कलाकरांचा आदर करत नसल्याचं' म्हटलय. सध्या त्याच्या या वक्तव्याची सोशल मीडियावर चर्चा होताना पहायला मिळतेय. .मुलाखतीत बोलताना संतोष जुवेकर म्हणाला, 'एक खुप मोठ्या अभिनेत्रीची मी मागे मुलाखत पाहिली. त्या मुलाखतीत त्या एका साऊथच्या कलाकराबद्दल बोलत होत्या. त्यांनी त्या साऊथच्या कलाकराचं खूप कौतूक केलं. की, इतका मोठा स्टार पण किती साधा माणूस आहे. तो माझ्याबरोबर खाली मांडी घालून बसून जेवला. तसंच यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, मराठी कलाकार जरा काम मिळालं की माज दाखवतात, त्या दिवशी मला त्या भेटल्या. मी त्यांना विचारलं की, आपल्याकडचा कोणता कलाकार आहे की तो तुम्हाला माज दाखवलाय. कधी कोण वाईट वागलय? तुम्ही मोठ्या कलाकरांचं कौतूक कराचं पण घरातल्यांना मान दिला नाहीतर बाहेरचे काय देणार?' असं तो मुलाखतीत बोलला..मराठी अभिनेत्रीबद्दल बोलताना सुद्धा संतोष स्पष्टच बोलला, म्हणाला...'अनेक मराठी अभिनेत्री आहेत. ज्यांना मुलाखतीमध्ये विचारतात की, तुम्हाला कोणासोबत डेटवर जायला आवडेल. त्यावर त्या रणबीर कपूर, विकी कौशल यांचं नाव घेतात. अरे ते तुमच्याकडे बघणार तर आहेत का? तेव्हा तुम्हाला अंकुश चौधरी, सुबोध भाव, प्रसाद ओक, स्वप्नील जोशी, उमेश कामत का नाहीत दिसत? ते पण छान दिसतात. तुम्हाला रणबीरच का पाहिजे. त्याला माहित पण नाही की, तु कोण आहेस? परत याच म्हणतात, मराठी सिनेमा चालत नाही... अरे कसा चालेल' असं तो या मुलाखतीत बोलताना म्हणाला....