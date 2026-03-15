बधाई हो ! सान्या मल्होत्राने मुंबईत घेतलं स्वतःचं हक्काचं घर

Bollywood News : चंदेरी दुनियेत स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या कलाकारांचे एक तरी हक्काचे घर मुंबईत असावे, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. हीच स्वप्नपूर्ती आता बॉलिवूड अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा हिच्या बाबतीत घडली आहे. अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर सान्याने मुंबईत आपले नवीन घर खरेदी केले असून, नुकताच तिचा गृहप्रवेश सोहळा पार पडला. . सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिने ही आनंदाची बातमी आपल्या चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. सान्या मल्होत्राने तिच्या या नवीन घराचे काही खास फोटो इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केले आहेत. यासोबतच तिने आपल्या या प्रवासाबद्दल एक अतिशय भावनिक संदेशही लिहिला आहे.."हर हर महादेव! मी अनेक वर्षांपासून हे स्वप्न पाहिले होते. या घराची प्रत्येक भिंत मला माझ्या मेहनतीची, संयमाची आणि श्रद्धेची आठवण करून देत राहील. माझ्या कुटुंबाचा आणि मित्रांचा पाठिंबा हीच माझी खरी ताकद आहे. हे केवळ घर नसून माझ्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे," अशा शब्दांत तिने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. . सान्या मल्होत्राच्या या यशाचे सर्वत्र कौतुक होत असून चित्रपटसृष्टीतील तिचे सहकारी आणि चाहत्यांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. सान्याने यापूर्वी २०२३ मध्ये गुडगाव येथेही एक घर खरेदी केले होते. त्यानंतर आता मायानगरी मुंबईत तिने स्वतःचे घर घेतल्यामुळे तिच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे..सान्याने बधाई हो, दंगल, कटहल यांसारख्या भन्नाट सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. याशिवाय ती अनेक नव्या प्रोजेक्टमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे.