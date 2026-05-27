'तीन ब्राऊनी आणि पिझ्झा हे...' सारा अली खानने कसं घटवलं 45 किलो वजन, म्हणाली...

SARA ALI KHAN PCOD TRANSFORMATION STORY: बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकार आहेत जे त्यांच्या तब्येतीची, फिटनेसची काळजी घेतात. त्यात मिलिंद सोमानी, शिल्पा शेट्टी यांचं नाव आवर्जुन चाहते घेतात. अनेक मुलाखतीत कलाकार त्यांच्या जीवनशैलीबद्दल, आहाराबद्दल सांगत असतात. व्यायाम करणं, फिट राहणं याबद्दल ते बोलत असतात. दरम्यान अशातच अभिनेत्री सारा अली खाननं तिच्या ४५ किलो वजन कमी करण्याबाबत सांगितलं आहे..सारा अली खाननं नुकतीच कर्ली टेल्सला मुलाखत दिली. यावेळी तिने कॉलेजमध्ये असताना खाण्याच्या चुकीच्या सवयीबाबत सांगितलं. ती म्हणाली की, 'न्यूयॉर्कमध्ये दोन मीडियम पिझ्झ्यापेक्षा मोठा पिझ्झा महाग मिळत असते. तेव्हा एका मीडियम पिझ्झ्यावर दुसरा पिझ्झा ५० टक्के सवलतीत मिळायचा. त्याच ५० टक्के सवलतीमुळे माझं वजन वाढलं हे माझ्या लक्षात आलं नाही. तसंच नाश्त्याला मी रोज तीन ब्राऊनी खायचे तेव्हा मी किती खावं? काय खावं? याकडे लक्ष सुद्धा देत नव्हते.'.साराने मागे एकदा मुलाखतीत तिच्या पीसीओडीबद्दल सुद्धा सांगितलेलं. ती म्हणालेली...'मी खूप जाड होते, तेव्हा मी आईजवळ खुप रडायचे. तिला विचारायचे की, मला अभिनय करायचा आहे, मी काय करू? तेव्हा तिने मला वजन कमी करायला सांगितलं. मी तेव्हा वजन कमी करायला सुरुवात केली. मी फक्त योग्य डाएट आणि व्यायाम केला. त्यातून मी वजनावर नियंत्रण ठेवलं.'.साराने असाही खुलासा केला होता की, 'करण जोहरमुळे तिने वजन कमी करायला सुरुवात केली. ते माझ्या घरी आले होते. तेव्हा ते मला सिनेमाची ऑफर देणार होते. परंतु त्यांनी वजन कमी करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. तेव्हा मी ४५ किलो वजन कमी केलं. माझं सुरुवातील ९६ किलो वजन होतं. परंतु चकाचक च्या शुटिंगवेळी मी माझं वजन ५४ केलं.'.