Video : सतीश शहा यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी साराभाई परिवाराची हजेरी; ढसाढसा रडले सुमित आणि राजेश

Actor Satish Shah Funeral : दिवंगत अभिनेते सतीश शाह यांच्या पार्थिवावर आज अंत्यसंस्कार पार पडले. यावेळी त्यांचा दुसरा परिवार साराभाई मालिकेतील कलाकारांना अश्रू अनावर झाले.
News : ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांचं काल 25 ऑक्टोबरला निधन झालं. मृत्यूसमयी त्यांचं वय 74 वर्षं होतं. मूत्रपिंड अचानक निकामी झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या निधनाने सिनेविश्वावर शोककळा पसरली आहे. आज मुंबईमध्ये त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पडले.

