औरंगजेबाच्या 'या' लेकीच्या स्मरणात छत्रपती शाहूंनी बांधली खास वास्तू ; आग्रा भेटीत मोठ्या बहिणीचं योगदान

Ranpati Shivray Swari Agra Interesting Story : दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित रणपति शिवराय स्वारी आग्रा हा सिनेमा नुकताच रिलीज झाला. या सिनेमाची चर्चा सगळीकडे आहे. या सिनेमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांची आग्रा स्वारी आणि त्या घटनेचा इतिहास प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे. या निमित्ताने क्रूर मुघल बादशाह औरंगजेब आणि त्याच्या कुटूंबाचा इतिहास पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. औरंगजेबाच्या बरोबरच त्याची लेक झीनत उन्निसा बेगमही इतिहासातील चर्चित व्यक्तिमत्त्व होती. छावा सिनेमात तिचं पात्र पाहायला मिळालं होतं. .रणपति शिवराय स्वारी आग्रा या सिनेमात झीनत उन्निसा बेगमची मोठी बहीण झेब उन्निसाचा तरुणपणीचा काळ पाहायला मिळतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांची आग्रा स्वारी, औरंगजेबाने केलेला अपमान आणि नंतर केलेली कैद आणि त्यातून युक्तीने केलेलं पलायन याचा इतिहास या सिनेमात रेखाटण्यात आला आहे. तर महाराज जेव्हा औरंगजेबाच्या दरबारात गेले तेव्हा झेब उन्निसाही तिथे हजर होती. पण स्वराज्याच्या इतिहासात झेब उन्निसाच्या पाठोपाठ तिची धाकटी झीनतचं महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. काय आहे हा इतिहास जाणून घेऊया. .बेगम झीनतचे योगदान झीनतने छत्रपती संभाजी महाराजांचे पुत्र आणि सातारचे छत्रपती शाहू महाराज आणि त्यांच्या आई स्वराज्याच्या महाराणी येसूबाई यांच्या आयुष्यात विशेष योगदान दिलं. शाहू महाराजांच्या आयुष्यत झीनत उन्निसा यांचं विशेष स्थान होतं. केवळ तिच्या हस्तक्षेपामुळे महाराणी येसूबाई आणि शाहू महाराज औरंगजेबाच्या कैदेत सुरक्षेत राहिले असं काहीजण म्हणतात. .औरंगजेबाच्या कैदेत असलेल्या बाळराजे शाहूंचं वय केवळ सात वर्षं होतं. यावेळी झीनत बेगमने त्यांना खूप सांभाळून घेतलं. त्यांच्यावर टोकाचा अत्याचार होऊ दिला नाही. त्यांना शिक्षण, राज्यकारभाराचं ज्ञान हे योग्य रीतीने मिळावं याची तरतूद तिने केली. काही इतिहासकारांच्या मताने झीनत उन्निसाने शाहू महाराजांना पोटच्या मुलाप्रमाणे सांभाळलं तर येसूबाईंचीही उत्तम काळजी घेतली. शाहू महाराजांचं धर्मांतर होऊ नये यासाठीही तिने हस्तक्षेप केला. .त्यामुळे औरंगजेबाच्या कैदेतून सुटल्यावर सातारच्या शाहू छत्रपतींनी साताऱ्यामध्ये तिच्या स्मरणार्थ बेगम मस्जिद बांधली. ही मूळ मस्जिद आता कोसळली आहे. पण आता सातारच्या राजघराण्याने तिच्या बाजूलाच नवीन मशीद बांधली आहे. औरंगजेबाच्या कैदेत असताना झीनतने त्यांचा आणि त्यांच्या आईचा केलेला सांभाळ, त्यांची घेतलेली काळजी या आठवणींमध्ये त्यांनी ही मस्जिद बांधल्याचं म्हटलं जातं.