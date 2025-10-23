Premachi Goshta 2 Review: मैत्री, प्रेम आणि भावनिक नात्याचा सर्वांगसुंदर कलाविष्कार, कसा आहे ललितचा 'प्रेमाची गोष्ट २' सिनेमा?

दिग्दर्शक सतीश राजवाडेने मुंबई पुणे मुंबई (भाग १ आणि २), प्रेमाची गोष्ट, ती सध्या काय करते असे रोमँटिक धाटणीचे यशस्वी चित्रपट दिलेले आहेत. त्याने आपल्या चित्रपटामध्ये प्रेमाचा वेगळा आलेख मांडलेला आहे. मैत्री, प्रेम आणि विश्वास यांची सांगड घालताना त्या त्या व्यक्तिरेखांची स्वभाववैशिष्ट्यदेखील उत्तमरीत्या टिपली आहेत. त्यामुळे त्याचे चित्रपट खमंग आणि चटपटीत वाटतात. .आता त्याच्या प्रदर्शित झालेल्या 'प्रेमाची गोष्ट २' या चित्रपटामध्येही त्याने प्रेमाचा वेगळा आलेख आणि दृष्टिकोन मांडलेला आहे. मैत्रीतील आणि प्रेमातील भावभावना, आपुलकी, विश्वास आणि बदलते कौटुंबिक नातेसंबंध त्याचबरोबरच नशीब यांची सुरेख मांडणी केली आहे. ही आजच्या काळातील वास्तववादी कथा आहे आणि ती मांडताना त्याला तंत्रज्ञानाची उत्तम जोड दिली आहे. प्रेमाचा, मैत्रीचा आणि नात्याचा नव्याने शोध घेण्यात आला आहे. आताच्या पिढीचे आचारविचार, त्यांची निर्णय घेण्याची क्षमता आणि प्रगल्भता यांचे उत्तम मिश्रण या चित्रपटामध्ये आहे..अर्जुन मापुस्कर (ललित प्रभाकर) आणि मेरी डिसूझा (ऋचा वैद्य) यांच्यामध्ये बालपणापासून चांगली मैत्री असते. त्यांच्या मैत्रीचे धागे इतके घट्ट विणलेले असतात की मोठे झाल्यानंतर एका क्षणी ते लग्न करण्याचा निर्णय घेतात. लग्नानंतर काही दिवस मजेत आणि एकमेकाला समजून घेण्यात जातात. त्याच वेळी अर्जुनच्या लहानपणीची एक सीनियर मैत्रीण प्रिया (रिधिमा पंडित) त्याला भेटते. तिला चित्रपटसृष्टीमध्ये करिअर करायचे असते. अर्जुन आणि तिच्या होणाऱ्या गाठीभेटी ही बाब मेरीला खटकत असते. त्याच गोष्टीवरून त्यांच्यामध्ये ताणतणाव निर्माण होतो. मग त्यांच्यामध्ये एके दिवशी मोठे भांडण होते..या भांडणावरून दोघेही घटस्फोटाच्या निर्णयापर्यंत पोहोचतात. साहजिकच त्यांच्या घटस्फोटाची केस न्यायालयात उभी राहते. दरम्यान त्याच वेळी कथानकाला वेगळे वळण मिळते. कारण अर्जुन आपल्या नशिबाला दोष देत असतो आणि नशीब घडविणाऱ्या देवाला तो जाब विचारीत असतो आणि अशाच वेळी त्याला देव भेटतो. तो त्याला दुसरी संधी देण्याचा निर्णय घेतो. मग अर्जुन आणि मेरीचा घटस्फोट होतो का? अर्जुनचे स्वप्न काय असते? प्रिया आणि अर्जुनच्या गाठीभेटीतून काय निष्पन्न होते? देवाने दिलेल्या दुसऱ्या संधीचे अर्जुन काय करतो? वगैरे प्रश्चांची उत्तरे या चित्रपटामध्ये दडलेली आहेत. .चित्रपटाची कथा साधी वाटत असली तरी तिच्या मुळाशी खोल भावना आहेत. मैत्री, लग्न, तुटलेले संबंध आणि प्रेमाला मिळालेली दुसरी संधी आणि प्रेमाचे खरे सौंदर्य चित्रपटात पाहायला मिळते. दिग्दर्शक सतीश राजवाडेने प्रेमाचा एक वेगळाच पैलू या चित्रपटामध्ये मांडलेला आहे. मैत्री, प्रेम, भावभावना या सगळ्या घटकांचं संतुलन राखत, विनोद, नाट्य आणि भावनिकता यांचं एक सुंदर मिश्रण दिग्दर्शकाने सादर केलं आहे..कलाकाराच्या अभिनयाबाबत बोलायचे झाले तर अभिनेता ललित प्रभाकरने अर्जुनची भूमिका समरसून साकारली आहे. अर्जुनच्या मनातील घालमेल, भावभावना, प्रेम, मैत्री आणि राग या सगळ्या बाबी त्याने पडद्यावर उत्तमरीत्या रेखाटल्या आहेत. मेरीची संवेदनशील आणि काहीशी चटपटीत व्यक्तिरेखा ऋचाने छान उभी केली आहे. प्रियाच्या भूमिकेत रिधिमा पंडितदेखील कमालीची भाव खाऊन गेली आहे. विशेष बाब म्हणजे विन्याच्या भूमिकेतील प्रसाद बर्वे याने मोठी कामगिरी बजावली आहे. मेरी आणि अर्जुनच्या मित्राची भूमिका साकारताना त्याने मैत्रीतील गोडवा छान जपला आहे. अभिनेता स्वप्नील जोशी आणि भाऊ कदम यांच्या भूमिकांनी चांगलीच रंगत आणलेली आहे..संगीतकार अविनाश-विश्वजित यांच्या सुरेल संगीताची साथ या कथेला लाभली आहे. कथेच्या अनुषंगाने त्यांनी संगीत दिले आहे आणि त्याचबरोबर पार्श्वसंगीतदेखील उजवे झाले आहे. 'पिंजरा' या चित्रपटातील 'दिसला गं बाई दिसला' हे लोकप्रिय गाणे गौतमी पाटीलवर नव्याने चित्रित करण्यात आले आहे. तसेच 'ओल्या सांज वेळी' हे गाणेदेखील नव्या ढंगात उत्तम सादर करण्यात आले आहे..या चित्रपटाची खासियत म्हणजे या चित्रपटातील व्हीएफएक्स. चित्रपटाच्या कथानकाचा तो एक उत्तम भाग बनलेला आहे आणि त्याचमुळे कथानक हळूहळू पुढे सरकत जाते आणि आपल्याला खिळवून ठेवते. अभिजित गुरुचे पटकथा आणि संवादलेखन आहे. त्याने या कथेला उत्तम पटकथेचा आणि काहीशा चुरचुरीत, टवटवीत आणि भावनिक संवादाची जोड दिली आहे. चित्रपटातील एकूणच वातावरण फ्रेश आणि नावीन्यपूर्ण आहे. काही बाबी खटकणाऱ्या असल्या तरी एकूणच मैत्रीचा, प्रेमाचा आणि भावनिक नात्याचा फुलोरा पाहता त्याकडे दुर्लक्ष केलेले बरे. दिग्दर्शक सतीश राजवाडे आणि निर्माते संजय छाब्रिया यांनी प्रेमाची ही आगळीवेगळी कथा सादर केली आहे. खमंग, चटपटीत आणि टवटवीत असा हा चित्रपट आहे..'मी पुर्णपणे घामाघूम झालेलो...' 'आश्रम'मधला इंटिमेट सीन देताना बॉबी देओलची अशी झाली अवस्था, म्हणाला...'माझे सीन्स तेव्हा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.