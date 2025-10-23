Premier

Premachi Goshta 2 Review: मैत्री, प्रेम आणि भावनिक नात्याचा सर्वांगसुंदर कलाविष्कार, कसा आहे ललितचा 'प्रेमाची गोष्ट २' सिनेमा?

Premachi Goshta 2 Movie Review: सतीश राजवाडे दिग्दर्शित ‘प्रेमाची गोष्ट २’ चित्रपट मैत्री, प्रेम, विश्वास आणि दुसऱ्या संधीवर आधारित आहे. ललित प्रभाकर, ऋचा वैद्य आणि रिधिमा पंडित यांनी उत्कृष्ट अभिनय केला आहे.
Santosh Bhingarde
दिग्दर्शक सतीश राजवाडेने मुंबई पुणे मुंबई (भाग १ आणि २), प्रेमाची गोष्ट, ती सध्या काय करते असे रोमँटिक धाटणीचे यशस्वी चित्रपट दिलेले आहेत. त्याने आपल्या चित्रपटामध्ये प्रेमाचा वेगळा आलेख मांडलेला आहे. मैत्री, प्रेम आणि विश्वास यांची सांगड घालताना त्या त्या व्यक्तिरेखांची स्वभाववैशिष्ट्यदेखील उत्तमरीत्या टिपली आहेत. त्यामुळे त्याचे चित्रपट खमंग आणि चटपटीत वाटतात.

