ते ६ तास किचन ओट्याखाली बसून होते... सतीश राजवाडेंनी सांगितली 'अग्निहोत्र'च्या सोपान काकांची आठवण, '७० वर्षाचा तो माणूस...'

स्टार प्रवाहचे क्रिएटिव्ह दिग्दर्शक आणि मराठी सिनेसृष्टीतील उत्कृष्ट सिनेमाचे दिग्दर्शक असणारे सतीश राजवाडे यांनी 'अग्निहोत्र', 'असंभव' यांसारख्य गाजलेल्या मालिकांचं देखील दिग्दर्शन केलंय. त्यातली 'अग्निहोत्र' ही मालिका चांगलीच गाजली. २७ नोव्हेंबर २००८ रोजी ही मालिका स्टार प्रवाहवर पहिल्यांदा प्रसारित झाली. या मालिके अनेक दिग्गज कलाकार होते. भयावह सीन होते. ते सगळे कसे शूट केले याबद्दल सतीश राजवाडे यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलंय. सोबतच मालिकेतील सोपान काका ही दमदार भूमिका तेव्हा अभिनेते सुहास भालेकर यांनी साकारली होती. त्यांना ऐकायला येत नसूनही त्यांनी अभिनय कसा केला याबद्दलही त्यांनी खुलासा केलाय. .सोपान आजोबा द मॅड कॅरेक्टरसतीश यांनी नुक्तीच अमुक तमुकला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'मी एक किस्सा सांगतो तुम्हाला आपण असं समोर बोलतोय. सुहास भालेकर जर त्या मुलाच्या डिस्टन्सवर गेले ना तर त्यांना ऐकू येत नाही कनेक्टिंग सीनमध्ये सुहास काकानी कसं काम केलं असेल? त्यानी मला फक्त सांगितलेलं मला माझे डायलॉग पाठ आहेत. मला फक्त समोरच्या डायलॉग संपला की तो संपलाय हे तू कसं सांगशील हे टेक्निक शोधून काढ. ओके. सुहास सरांच्या प्रत्येक सीन मध्ये जर ओ द शोल्डर असेल किंवा कमरेच्या वरती शॉट असेल तर त्यांच्या पायाशी मी बसलोय. समोरच्याचा डायलॉग संपला की मी त्यांच्या पायावर फक्त टॅप करायचो आणि ते त्याच एक्सप्रेशनने पुढचे डायलॉग म्हणायचे. हा फार वेडेपणा आहे. त्या माणसाला इमॅजिन इतके सीनियर क्टर बट टेलिंग ऐकू येत नाहीये. .सतीश राजवाडे पुढे म्हणाले, 'त्यांना एक दिवस मी सांगितलं काका घरात सगळी माणसं येतात तुम्हाला शोधतात पण तुम्हाला सगळ्यांपासून लपून बसायचंय. एकच जागा आहे किचनमध्ये ओट्याच्या खाली. बसाल का? ते म्हणाले हो. ओट्याच्या खाली म्हणजे अक्षरशः इतकीच जागा. त्यांनी मला एकच रिक्वेस्ट केली एकदा आत गेलो ना परत बाहेर काढू नको. त्यांना आत बाहेर आत बाहेर करायला जमत नाही जरा वयाप्रमाणे. वयाप्रमाणे ते ६० प्लस सहज होते. साडेहा तास ऑलमोस्ट ओट्याखाली बसून होते. बापरे मी नाही बसू शकणार त्याच्यानंतर म्हणाले अजून काही नसेल तर मी आज घरी जाऊ म्हणजे पाठ दुखते. त्यांना घरी पाठवलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सात वाजताच्या शिफ्टला फ्रेश हजर. जोपर्यंत नाही होत तोपर्यंत कसं होणार सगळं म्हणूनच मी म्हणतोय की तो एका माणसाचा मॅडनेस नाहीये ते एका माणसाचा विजन नाहीये.' .तेजश्री प्रधानच्या ऑनस्क्रीन आईचा लोकलने प्रवास, गर्दीत धक्केबुक्के खात उभ्या राहिल्या, प्रेक्षकांनी ओळखलं अन्.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.