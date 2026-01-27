'कोणताही रंग कोणाच्या बापाचा...' सजायी शिंदे 'मुंब्रा हिरवा करु' म्हणणाऱ्या सहर शेखवर भडकले, म्हणाले...

Sayaji Shinde Criticises AIMIM Leader Sahar Shaikh’s Controversial: सध्या महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण गरम झालं आहे. एमआयएमची नगरसेविका सहर शेखनं 'कैसा हराया...' असं म्हणत विरोधकांना डिवचलं होतं. तसंच यावेळी तिने 'संपुर्ण मुब्रा हिरवा करु' असं वक्तव्य केलं. आता तिच्या या वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण झालाय. राजकीय प्रतिक्रियेसह सेलिब्रिटींकडून सुद्धा तिच्या वक्तव्याचा निषेध केला जातोय. .अनेक जण सोशल मीडियावर पोस्ट करत सहरवर टीका करताना पहायला मिळताय. दरम्यान अशातच अभिनेते सयाजी शिंदेंनी यांनी सहरच्या वक्तव्याचा निषेध करत तिला सडेतोर उत्तर दिलय. 'हिरवा रंग कोणाचा बापाचा नाही' असं म्हणत त्यांनी सणसणीत प्रतिक्रिया दिली आहे. .काय म्हणाले सयाजी शिंदे?नुकतीच सयाजी शिंदे यांनी टीव्ही ९ मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांना सहरच्या 'मुब्रा हिरवा करु' या वक्तव्यावर विचारण्यात आलं. त्यावेळी ते म्हणाले...'कोणताही रंग कोणाच्या बापाचा नाही. सगळे रंग हे निसर्गाने बनवले आहेत. निसर्ग हे आपलं मुळ आहे. त्याच्यामध्ये सगळे रंग आहेत. त्यामुळे कोणीही येऊन आव आणत असेल तर ते चालणार नाही. कारण हे रंग फक्त झाडामधून येतात.' असं सयाजी शिंदे म्हणालेत. .काय होत प्रकरण?महापालिका निवडणुक जिंकल्यानंतर सहर शेखनं भर सभेत म्हटलं की, 'कैसे हराया... हा तर फक्त ट्रेलर आहे. पुढच्या निवडणुकीमध्ये संपुर्ण मुंब्रा हिरवं करुन टाकू. मुंब्य्रातून विरोधकांना पळवून लावू. इथला प्रत्येक उमेदवार एमआयएमचाच असला पाहिजे'. तिच्या वक्तव्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला. .Bigg Boss Marathi: बिग बॉसच्या घरात पुन्हा चोरी! विशालची बाथरुममधून 'ती' वस्तू हरवली, थेट कॅप्टनचं जेवण होणार बंद? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.