Marathi Entertainment News : दिग्दर्शक शंतनू रोडेने 'जयजयकार' आणि 'गोष्ट एका पैठणीची' असे चित्रपट बनविले होते. या दोन्ही चित्रपटांचा आशय आणि विषय निराळा होता. 'गोष्ट एका पैठणीची'ला राष्ट्रीय पुरस्कारासह अन्य काही पुरस्कार लाभलेले होते. त्यामुळे त्याच्या 'कैरी'कडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले होते. आता हा चित्रपट सगळीकडे प्रदर्शित झाला असून, हलकेफुलके कथानक, कलाकारांचा सहजसुंदर अभिनय, कोकणातील नयनरम्य लोकेशन्स त्याचबरोबर सुरेल संगीताची साथ मिळाल्याने ही कलाकृती लक्षवेधी ठरली आहे..'जगामध्ये प्रेम महत्त्वाचं असतंच; पण त्या प्रेमात स्वतःला हरवू न देता स्वतःचं अस्तित्व जपणंही तितकंच गरजेचं असतं.' याच विचाराभोवती फिरणारी आणि एका स्त्रीच्या आत्मशोधाची कथा या चित्रपटात उलगडण्यात आली आहे. कोकणातील निसर्गाच्या मुशीत असलेल्या एका छोट्याशा गावातून चित्रपटाच्या कथेला सुरुवात होते.. कैरी अर्थात कावेरी (सायली संजीव) ही सरळ व साध्या स्वभावाची मुलगी. तिचे गावातीलच आकाश (शशांक केतकर) नावाच्या तरुणावर प्रेम असते. आता नोकरीसाठी शशांक परदेशात अर्थात लंडन येथे गेलेला असतो आणि तिथून परत गावात आल्यानंतर तो थेट कैरीकडे लग्नाचा प्रस्ताव ठेवतो. दोन्ही कुटुंबे एकत्र येऊन कैरी आणि आकाश यांचे लग्न लावून देतात. लग्नानंतर साहजिकच कैरी लंडनला येते. लंडनमधील आकाशचे घर पाहून ती कमालीची भारावून जाते. त्यानंतर नोकरीसाठी बाहेर पडलेला आकाश रात्री उशिरापर्यंत घरी परतला नाही म्हणून कावेरी अस्वस्थ होते. तेथे तिचे कुणी ओळखीचे नसतात. तरीही भांबावलेल्या अवस्थेमध्ये ती आकाशला शोधण्यासाठी बाहेर पडते. अचानक तिची भेट गोपाल (सिद्धार्थ जाधव) याच्याशी पडते. गोपाल मूळचा भारतीय असून, तेथीलच एका आऊटलेटमध्ये काम करीत असतो. त्याच्या मदतीने ती आकाशचा शोध घेता घेता थेट पोलिस ठाण्यामध्ये पोहोचते. पोलिस अधिकारी कॅडी (सुबोध भावे) तिची कैफियत ऐकतो आणि पुढे तपास कोणते वळण घेतो, हे चित्रपटामध्ये पाहिलेले बरे. दिग्दर्शक शंतनू रोडेने या हलक्याफुलक्या कथानकाचा चित्रपट आणलेला आहे. एका स्त्रीचा भावनिक आणि थरारक असा प्रवास या चित्रपटामध्ये मांडण्यात आला आहे..जेव्हा एखादी स्त्री आपली वाट हरवते आणि आपल्या आयुष्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा तिला स्वतःची ओळख कशी मिळते, हे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अभिनेत्री सायली संजीवने सोज्वळ आणि मनाने प्रेमळ अशा स्वभावाच्या कैरी ऊर्फ कावेरीची भूमिका उत्तमप्रकारे साकारली आहे. विविध भाव तिने पडद्यावर सुरेख रेखाटले आहेत. शशांक केतकरने आकाशची भूमिका प्रामाणिकपणे निभावली असून, त्याचा अभिनय कथानकाच्या गरजांनुसार समतोल वाटतो. सुबोध भावेने साकारलेला पोलिस अधिकारी प्रभावी ठरला आहे. तपासातील गांभीर्य आणि मानवी संवेदनशीलता यांचा योग्य मेळ त्याने साधला आहे. सिद्धार्थ जाधवचा विनोदी अंदाज प्रेक्षकांना हलकाफुलका दिलासा देणारा असून, त्याच्या भूमिकेला अपेक्षेपेक्षा कमी वाव मिळाला आहे. अरुण नलावडे आणि सुलभा आर्या यांनी आपापल्या भूमिका छान बजावल्या आहेत..दिग्दर्शक शंतनू गणेश रोडे यांनी चित्रपटाची मांडणी सुंदर पद्धतीने केली आहे; मात्र उत्तरार्धात पटकथा काहीशी विस्कळित झाली आहे. तसेच कैरी आणि आकाश लंडनला पोहोचल्यानंतर कथानकाचा वेग काहीसा मंदावला आहे. तरीही विषयाचा गाभा टिकवण्याचा प्रयत्न दिग्दर्शकाने केला आहे. चित्रपटातील संगीत सुरेल झाले आहे. तसेच कोकणातील निसर्गरम्य ठिकाणे सिनेमॅटोग्राफर्सनी आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये सुंदर बंदिस्त केली आहेत. एकूणच काय तर हलक्याफुलक्या कथानकाचा चित्रपट आहे. अभिनय आणि आशयाच्या जोरावर लक्ष वेधून घेणारा आहे..