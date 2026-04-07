लव्ह जिहादचे आरोप करणाऱ्या 'मिस इंडिया अर्थ' सायलीचं अपहरण, पुण्यात हिंदू धर्मात केलेलं शुद्धीकरण, आता अचानक झाली गायब

SAYALI SURVE DISAPPEARS WITH FOUR KIDS: मिस इंडिया अर्थ 2019 ची विजेती सायली सुर्वे हिच्याबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर येतेय. माहितीनुसार ती चार मुलांसह बेपत्ता झाली आहे. काही महिन्यापूर्वी तिचं धर्म परिवर्तन करत शुद्धीकरण करण्यात आलं होतं. परंतु आता ती अचानक गायब झाल्याचं तिच्या कुटुंबीयांनी सांगितलं आहे. तिच्या कुटुंबांनी तिच्या सासरच्या लोकांवर गंभीर आरोप केले आहेत..काही दिवसापूर्वी सायलीनं तिच्यासोबत लव्ह जिहाद झाल्याचे गंभीर आरोप केले होते. 'पती वर्षानुवर्षे तिचा शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार करत होता. तसंच त्याने जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकारायला लावला. तसंच तो बळजबरी कलमा वाचण्यास लावायचा. मी मुलांसाठी सगळं सहन करत होती' असं तिने सांगितलेलं. तसंच तिने माध्यमांशी बोलताना आतिफ सोबत लग्न हे सर्वात चुकीचं निर्णय घेतल्याचंही म्हटलं होतं. .त्यानंतर तिचं पिंपरी चिंचवड इथं एका कार्यक्रमात शुद्धीकरण करण्यात आलं. त्यानंतर तिचं नाव बदलून अद्या सुर्वे ठेवण्यात आलं. तिच्या चार मुलांचही नामकरण करण्यात आली. कार्यक्रमाला राजकीय प्रतिनिधीसह सामाजिक संघटना सुद्धा उपस्थित होत्या. परंतु काही दिवसापासून ती बेपत्ता झाली आहे. .सायलीच्या कुटुंबाच्या माहितीनुसार तिच्या सासरच्या लोकांना त्यांचं अपहरण केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांकडून सायली आणि तिच्या मुलांचा शोध सुरु केला आहे. सायली आणि तिची मुले अचानक संपर्काबाहेर गेल्यानं कुटुंबीय चिंतेत आहे.