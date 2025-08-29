Premier

गुंड्याभाऊ हरपले ! ज्येष्ठ अभिनेते बाळ कर्वे यांचे निधन; मराठी सिनेविश्वावर शोककळा

Marathi Actor Bal Karve Demise : ज्येष्ठ मराठी अभिनेते बाळ कर्वे यांचं आज निधन झालं. त्यांच्या निधनाने ऐन गणेशोत्सवात मराठी सिनेविश्वावर शोककळा पसरली आहे.
Marathi News : ज्येष्ठ मराठी अभिनेते बाळ उर्फ बाळकृष्ण कर्वे यांचं 28 ऑगस्ट गुरुवारी राहत्या घरी निधन झालं. मृत्यूसमयी त्यांचं वय 86 वर्षं होतं. त्यांच्या निधनाने मराठी सिनेविश्वावर शोककळा पसरली आहे.

