गुंड्याभाऊ हरपले ! ज्येष्ठ अभिनेते बाळ कर्वे यांचे निधन; मराठी सिनेविश्वावर शोककळा

Marathi News : ज्येष्ठ मराठी अभिनेते बाळ उर्फ बाळकृष्ण कर्वे यांचं 28 ऑगस्ट गुरुवारी राहत्या घरी निधन झालं. मृत्यूसमयी त्यांचं वय 86 वर्षं होतं. त्यांच्या निधनाने मराठी सिनेविश्वावर शोककळा पसरली आहे. .आजवर बाळ कर्वे यांनी अनेक मराठी मालिका, सिनेमा आणि नाटकांमध्ये काम केलं. कुसुम मनोहर लेले या नाटकात त्यांनी साकारलेली जोशी ही भूमिका विशेष गाजली. त्यानंतर प्रपंच, अभिलाषा या मालिकांमध्येही त्यांनी काम केलं. अनेक सिनेमांमध्ये त्यांनी काम केलं..त्यांची गाजलेली विशेष मालिका म्हणजे चिमणराव आणि गुंड्याभाऊ. दूरदर्शनवर एकेकाळी गाजलेल्या या मालिकेत बाळ कर्वे यांनी गुंड्याभाऊ हे पात्र साकारलं होतं. तर चिमणराव ही भूमिका दिलीप प्रभावळकर यांनी साकारली होती. त्यांची जोडी तेव्हा प्रसिद्ध झाली होती. .बाळ यांच्या पश्चात मुलगा, मुलगी, सून आणि नातवंडे असा परिवार आहे. पारशीवाडा हिंदू स्मशानभूमीमध्ये त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पडले. .बाळ कर्वे यांचा जन्म पुण्यात झाला. पुण्यातच त्यांचं शिक्षण पूर्ण झालं. 1962 पासून ते मुंबई महानगरपालिकेत स्थापत्य अभियंता म्हणजे सिव्हिल इंजिनियर पदावर कार्यरत होते. बत्तीस वर्षं त्यांनी अभिनयक्षेत्र सांभाळून ही नोकरी केली. .महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत दिलीप प्रभावळकर यांनी "बाळच्या निधनामुळे माझा एक ज्येष्ठ सहकारी, पार्टनर, जोडीदार हरपला आहे." या शब्दांत त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. "अगदी अलीकडे २५ ऑगस्टला त्याचा वाढदिवस झाला. मी त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारा संदेश पाठवला. तेव्हा त्याच्या मुलीने तो रुग्णालयात असल्याचं कळवलं. मला हे समजल्यावर अतिशय वेदना झाल्या. त्याची प्रकृती बरीच बिघडली होती, त्यामुळं ही वाईट बातमी एक ना एक दिवस येणार, याची कल्पना होती. तरीही हा माझा ज्येष्ठ पार्टनर गेल्याचं दु:ख मोठं आहे. आता त्याच्याबरोबर आम्ही केलेल्या रंगतदार भूमिकांच्या आठवणी आठवत राहणं एवढंच हातात आहे." असं ते म्हणाले.