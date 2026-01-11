Premier

बिग बॉसच्या घरात रंगणार संगीताची मैफिल! प्राजक्ता शुक्रेची दमदार गाण्यानं धमाकेदार एन्ट्री

BIGG BOSS MARATHI 6 PRAJAKTA SHUKRE MUSICAL ENTRY: बिग बॉस मराठीच्या घरात यंदाच्या सहाव्या सीझनमध्ये संगीताचा धमाका! प्रसिद्ध गायिका आणि संगीतकार प्राजक्ता शुक्रे घरात आपल्या दमदार गाण्यांच्या परफॉर्मन्ससह प्रवेश करताना पाहायला मिळणार आहेत.
Apurva Kulkarni
Prajakta Shukre songs performance Bigg Boss Marathi: मराठी रिअॅलिटी शो बिग बॉस मराठीच्या घरात यंदाच्या सीझनमध्ये संगीताचा धमाका रंगणार आहे . कारण प्रसिद्ध गायिका आणि संगीतकार प्राजक्ता शुक्रे बिग बॉसच्या घरात आपल्या गाण्यांच्या दमदार परफॉर्मन्ससह प्रवेश केलाय.

