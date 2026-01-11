बिग बॉसच्या घरात रंगणार संगीताची मैफिल! प्राजक्ता शुक्रेची दमदार गाण्यानं धमाकेदार एन्ट्री

Prajakta Shukre songs performance Bigg Boss Marathi: मराठी रिअॅलिटी शो बिग बॉस मराठीच्या घरात यंदाच्या सीझनमध्ये संगीताचा धमाका रंगणार आहे . कारण प्रसिद्ध गायिका आणि संगीतकार प्राजक्ता शुक्रे बिग बॉसच्या घरात आपल्या गाण्यांच्या दमदार परफॉर्मन्ससह प्रवेश केलाय..प्रसिद्ध गायिका प्राजक्ता शुक्रे हिने इंडियन आयडॉल सीझन 1 स्वत:ची ओळख निर्माण केली. तसंच तिने हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत आपल्या गाण्यातून रसिकप्रेमींचं मनोरंजन केलं. 'तीस मार खान', शादी नं.1, वेद आणि मणिकर्णिका सारख्या सिनेमामध्ये ती आपल्या मधूर आवाजांनी प्रेक्षकांपर्यंत पोहचली.आता ती बिग बॉसच्या घरात देखील आपल्या आवाजाच्या जादूने चांगलीच मैफिल रंगणार आहे. .त्यामुळे यंदाच्या सीझनमध्ये घरातील स्पर्धकांसोबतच प्रेक्षकांनाही प्राजक्ता शुक्रेच्या संगीताचा आनंद घेता येणार आहे. परंतु इतर स्पर्धकांमध्ये तिचा जम बसणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. घरात प्रवेश करण्यापूर्वी रितेश भाऊला भांडता येत नसल्यानं रडून घेते असं म्हटलं होतं, त्यामुळे प्राजक्ता घरात स्वत: रडणार की इतर स्पर्धकांना रडवणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .सोशल मीडिया स्टार करण सोनवणेची बिग बॉस मराठी 6 मध्ये धमाकेदार एंट्री, सोनवणे वहिनी घरात राडा घालणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.