शाहरुखने खरेदी केलं दिल्लीतील 'ते' घर, जिथं किंग खानने गौरीसोबत अनुभवला स्ट्रगल काळ, कोट्यवधींमध्ये झाली डील

SHAH RUKH KHAN RECLAIMS THE HOUSE WHERE HE LIVED WITH GAURI KHAN| बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खानने दिल्लीत मोठी मालमत्ता खरेदी केली आहे. विशेष म्हणजे करिअरच्या स्ट्रगल काळात पत्नी गौरी खानसोबत तो ज्या घरात राहिला त्या घराचा उर्वरित भाग त्याने विकत घेतला आहे. त्यामुळे गौरी आणि शाहरुखसाठी ही जागा फार खास आहे. .माहितीनुसार, दक्षिण दिल्लीतील पॉश पंचशील पार्क परिसरातील बिल्डिंगमधील दुसरा आणि तिसरा मजला शाहरुखने खरेदी केला आहे. या दोन्ही मजल्यासाठी त्याने ३७ कोटी रुपये मोजले आहे. या आधी शाहरुखने या बिल्डिंगचा तळमजला आणि बेसमेंट विकत घेतलं होतं. आता संपूर्ण घरावर शाहरुख खानचा मालकी हक्क झाला आहे. .हे घर सुमारे १२०० स्क्वेअर यार्ड म्हणजे १०,८०० स्क्वेअर फूट जागेवर आहे. दक्षिण दिल्लीतील अत्यंत प्रतिष्ठित परिसरात हे घर आहे. हे घर शाहरुख आणि गौरी खान यांच्या आयुष्यातील अनेक खास आठवणींचं साक्षीदार आहे. लग्नानंतर सुरुवातीच्या काळात या घरात राहूनच त्यांनी संघर्षांचे दिवस अनुभवले. आता जवळपास साडेतीन दशकांनंतर शाहरुखने त्या घराचा उर्वरित भाग विकत घेतला आहे. .दरम्यान सध्या शाहरुख पत्नी गौरीसह मन्नत या आलिशान बंगल्यात राहतो. या बंगल्याची किंमत जवळपास २५० कोटी इतकी आहे. परंतु तरीही भावनिकदृष्ट्या दिल्लीतील हे घर त्यांच्यासाठी आजही तितकंच खास असल्याचं बोललं जातं. ."शाहरुख खानने राडा कर दिया"; २०१२ मध्ये वानखेडेवर नेमकं काय घडलं? माजी ACP नी सर्व सांगितलं; म्हणाले, मी त्याला म्हटलंही, सर प्लीज....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.