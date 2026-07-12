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शाहरुखने खरेदी केलं दिल्लीतील 'ते' घर, जिथं किंग खानने गौरीसोबत अनुभवला स्ट्रगल काळ, कोट्यवधींमध्ये झाली डील

SHAH RUKH KHAN BUYS BACK HIS OLD DELHI HOME FOR RS 37 CRORE| बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खानने दिल्लीतील त्याच्या संघर्षाच्या दिवसांशी जोडलेलं घर पुन्हा पूर्णपणे स्वतःच्या मालकीचं केलं आहे.
SHAH RUKH KHAN

SHAH RUKH KHAN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHAH RUKH KHAN RECLAIMS THE HOUSE WHERE HE LIVED WITH GAURI KHAN| बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खानने दिल्लीत मोठी मालमत्ता खरेदी केली आहे. विशेष म्हणजे करिअरच्या स्ट्रगल काळात पत्नी गौरी खानसोबत तो ज्या घरात राहिला त्या घराचा उर्वरित भाग त्याने विकत घेतला आहे. त्यामुळे गौरी आणि शाहरुखसाठी ही जागा फार खास आहे.

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