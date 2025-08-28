Premier

शाहरुख-दीपिका विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल! कोर्टाच्या आदेशानंतर दाखल झाली एफआयआर, नक्की काय आहे प्रकरण?

FIR Filed Against Shah Rukh Khan & Deepika Padukone in Hyundai Car Fraud Case: राजस्थानच्या भरतपूरमध्ये शाहरुख खान, दीपिका पदुकोण आणि हुंडई कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. नक्की काय आहे प्रकरण जाणून घेऊया...
FIR Filed Against Shah Rukh Khan & Deepika Padukone in Hyundai Car Fraud Case
Apurva Kulkarni
Updated on
1 भरतपूरमध्ये शाहरुख खान, दीपिका पदुकोण आणि हुंडई अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल.

2 ग्राहक कीर्ती सिंह यांची गाडी सततच्या बिघाडामुळे कोर्टात तक्रार.

3 सीजेएम कोर्टाच्या आदेशानंतर फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला.

