शाहरुख-दीपिका विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल! कोर्टाच्या आदेशानंतर दाखल झाली एफआयआर, नक्की काय आहे प्रकरण?

मनोरंजनसृष्टीतून मोठी बातमी समोर आलीय. राजस्थानमधील भरतपूर इथं बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख खान आणि अभिनेत्री दीपिका पदुकोण यांच्यासह सात जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही तक्रार स्थानिक रहिवासी कीर्ती सिंह यांनी केलीय. मथुरा गेट पोलिस ठाण्यात नोंदवली आहे..भरतपूरची रहिवासी कीर्ती सिंह यांनी हुंडई कंपनीची एक कार खरेदी केली होती. परंतु, गाडी घेतल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच तांत्रिक अडचणी सुरू झाल्या. अनेक वेळा तक्रार करूनही कंपनीने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. केवळ आश्वासनं दिली गेली पण गाडीतील दोष दूर करण्यात आला नाही. या प्रकारामुळे कीर्ती सिंह यांनी कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला..भरतपूरच्या सीजेएम कोर्टात दाखल केलेल्या तक्रारीवरून न्यायालयाने मथुरा गेट पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पोलिसांनी हुंडई कंपनी, तिचे अधिकारी तसेच ब्रँड अँबॅसिडर शाहरुख खान आणि दीपिका पदुकोण यांच्यासह सात जणांविरोधात फसवणुकीच्या कलमाद्वारे गुन्हा दाखल केला आहे..कीर्ती सिंह हिने म्हटलं की, 'शाहरुख आणि दीपिका यांच्या जाहिराती पाहूनच त्यांनी हुंडई कार खरेदी केली. मात्र गाडीत सततच्या बिघाडामुळे त्यांचा विश्वास तुटला असून त्यासाठी ब्रँड अँबॅसिडरही जबाबदार आहेत.' दरम्यान आता या प्रकरणी काय कारवाई होते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..FAQs.शाहरुख खान आणि दीपिका पदुकोणविरोधात कोणत्या प्रकरणी एफआयआर दाखल झाला?हुंडई कारमध्ये दोष असल्याने फसवणुकीच्या प्रकरणी एफआयआर दाखल झाला..तक्रार कुठे दाखल करण्यात आली?राजस्थानच्या भरतपूर जिल्ह्यातील मथुरा गेट पोलिस ठाण्यात..तक्रारदार कोण आहेत?स्थानिक रहिवासी कीर्ती सिंह.. कोर्टाने काय आदेश दिले?सीजेएम कोर्टाने पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले..