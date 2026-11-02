शाहरुख खानच्या बहिणीला पाहिलंत का? प्रसिद्धीपासून दूर, काय करते किंग खानची सख्खी बहीण?

बॉलिवूडचा किंग खान अर्थात अभिनेता शाहरुख खान याची लोकप्रियता जगभरात आहे. त्याच्या चित्रपटांपासून ते वैयक्तिक आयुष्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीची चर्चा चाहत्यांमध्ये होत असते. शाहरुखची पत्नी गौरी खान, मुलं आर्यन, सुहाना आणि अबराम यांच्याबद्दल अनेकांना माहिती आहे. मात्र, त्याची सख्खी बहीण कोण आहे, ती काय करते आणि कुठे राहते, हे फार कमी जणांना ठाऊक आहे. तुम्हाला त्याच्या बहिणीबद्दल ठाऊक आहे का? .कोण आहे शाहरुख खानची बहीण शहनाजशहनाज लालारुख खान या शाहरुख खान यांच्या मोठ्या बहीण आहेत. त्या शाहरुखपेक्षा वयाने ६ वर्ष मोठ्या असून त्यांनी मानसशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्याचा उल्लेख शाहरुखने एका मुलाखतीत केला होता. शाहरुख खानचे वडील मीर ताज मोहम्मद खान यांचं १९८१ मध्ये निधन झालं. त्यावेळी शाहरुख अवघ्या १५ वर्षांचा होता. त्यानंतर १९९१ मध्ये त्याच्या आई लतीफ फातिमा यांचंही निधन झालं. आई-वडिलांच्या निधनाचा शहनाज यांच्यावर मोठा परिणाम झाला होता. शाहरुखने एका जुन्या मुलाखतीत सांगितलं होतं की, वडिलांच्या निधनानंतर बहिणीला या धक्क्यातून सावरणं कठीण गेलं. तिची प्रकृती खालावली होती आणि तिला उपचारांची गरज भासली होती. . आई-वडिलांच्या निधनानंतर शाहरुखने आपल्या मोठ्या बहिणीची जबाबदारी स्वीकारली. शहनाज आजही शाहरुख आणि त्याच्या कुटुंबासोबत मुंबईतील 'मन्नत' मध्ये राहतात. शाहरुखची मुलं आर्यन, सुहाना आणि अबराम यांचंही त्यांच्याशी खास नातं आहे. शाहरुख खानसारखा जगप्रसिद्ध भाऊ असूनही शहनाज यांनी नेहमीच प्रसिद्धीपासून दूर राहणं पसंत केलं आहे. त्या क्वचितच सार्वजनिक ठिकाणी दिसतात. त्यामुळेच किंग खानच्या बहिणीबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता कायम असते..मला लहानपणापासूनच लग्न करायचं होतं पण... अजूनही अविवाहित का आहे ३४ वर्षांची वैदेही परशुरामी? म्हणते- मी प्रेमात पडले... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.