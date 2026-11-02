ना महागडं डाएट, ना भारी जेवण! शाहरुख खान दिवसातून फक्त २ वेळा खातो; फिटनेस रुटीन ऐकून व्हाल थक्क

SHAH RUKH KHAN EATS ONLY TWO MEALS A DAY: बॉलिवूडचा किंग खान अर्थात अभिनेता शाहरुख खान याचा चाहतावर्ग केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात आहे. आज म्हणजे २ नोव्हेंबर रोजी शाहरुख खानचा ६१ वा वाढदिवस आहे. वयाची साठी ओलांडल्यानंतरही त्याचा फिटनेस आणि एनर्जी पाहून अनेकजण थक्क होतात. आजही तो चित्रपटांमध्ये अॅक्शन सीन्स करताना दिसतो. त्यामुळे शाहरुख इतक्या वर्षांनंतरही स्वतःला फिट कसं ठेवतो, त्याचा डाएट आणि व्यायामाचं रुटीन नेमकं काय आहे, असे प्रश्न चाहत्यांना पडतात. दरम्यान, त्याने वेगवेगळ्या मुलाखतींमध्ये आपल्या जीवनशैलीबद्दल काही खास गोष्टी सांगितल्या आहेत..दिवसातून फक्त दोन वेळा करतो जेवणशाहरुख खानच्या फिटनेसचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा साधा आहार. तो दिवसातून केवळ दोन वेळा जेवण करतो. दुपारी आणि रात्री या दोन वेळांव्यतिरिक्त तो सहसा काही खात नाही. त्याला साधं आणि हलकं जेवण आवडतं. त्याच्या आहारात मोड आलेली कडधान्यं, ब्रोकोली, ग्रिल्ड चिकन आणि डाळी यांसारख्या पदार्थांचा समावेश असतो. शक्यतो मसालेदार आणि अतितिखट पदार्थ खाणं तो टाळतो. त्यामुळे त्याच्या आहारात साधेपणाला अधिक महत्त्व असल्याचं दिसून येतं. .रात्री उशिरा करतो व्यायामशाहरुख खानच्या दिनचर्येतील आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे त्याच्या व्यायामाच्या वेळा. त्याला रात्री उशिरा व्यायाम करण्याची सवय आहे. दिवसभरातील कामं संपल्यानंतर तो व्यायामासाठी वेळ काढतो. विशेष म्हणजे, त्याचं वेळापत्रक कितीही व्यस्त असलं तरी तो दररोज व्यायाम करण्याचा प्रयत्न करतो. नियमित व्यायाम आणि शिस्तबद्ध दिनचर्या यांना तो आपल्या फिटनेसच्या दृष्टीने महत्त्व देतो. .पहाटे ५ वाजता जातो झोपायलाशाहरुख खानच्या झोपण्याच्या वेळाही इतरांपेक्षा खूप वेगळ्या आहेत. तो साधारणपणे पहाटे ५ वाजता झोपायला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याची हीच दिनचर्या सुरू असल्याचं त्याने सांगितलं आहे. 'द गार्डियन'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने आपल्या झोपण्याच्या वेळेबद्दल एक मजेशीर गोष्ट सांगितली होती.तो म्हणाला होता, 'मी साधारणपणे पहाटे ५ वाजता झोपायला जातो. मार्क वॉलबर्ग जेव्हा त्याच्या दिवसाची सुरुवात करतो, तेव्हा माझा दिवस संपत आलेला असतो.' .'तो माझा मुलगाच, माझ्या काळजाचा तुकडा...' सचिन पिळगांवकरांच्या आयुष्यातील 'त्या' खास व्यक्तीचं नाव माहितीये? श्रियाइतकंच करतात प्रेम!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.