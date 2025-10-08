Shah Rukh Khan : शाहरुख खान आणि गौरी खानला दिल्ली उच्च न्यायालयाची नोटीस; समीर वानखेडेंच्या याचिकेवर दिला 'हा' आदेश

Summary मालिकेने त्यांची प्रतिमा जाणूनबुजून नकारात्मक दाखवल्याचा आरोप आहे.वानखेडेंनी मालिकेवर बंदी आणि ₹२ कोटींच्या भरपाईची मागणी केली आहे. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि नेटफ्लिक्सला ७ दिवसांत उत्तर द्यावे लागणार असून पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे..दिल्ली उच्च न्यायालयाने बॉलिवूड अभिनता शाहरुख खान आणि त्याची पत्नी गौरी खानला झटका दिला आहे. आर्यन खानची पहिली मालिका "बॅड्स ऑफ बॉलीवूड" प्रदर्शित झाल्यापासून, माजी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे चर्चेत आहेत. त्यांनी "बॅड्स ऑफ बॉलीवूड" विरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला. या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी झाली. समीर वानखेडे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाने शाहरुख खान आणि गौरी खान यांच्या निर्मिती कंपनी, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट विरुद्ध नोटीस जारी केली आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सकडून उत्तर मागितले आहे.. "बॅड्स ऑफ बॉलीवूड" मध्ये एक पात्र होते ज्याचे नाव अज्ञात आहे, परंतु तो एक नार्कोटिक्स अधिकारी होता जो एका अभिनेत्याला ड्रग्जसह पकडण्यासाठी बॉलिवूड पार्टीवर छापा टाकतो. सोशल मीडियावर लोकांनी त्याचे वर्णन समीर वानखेडे यांचे विडंबन म्हणून केले. स्वतः समीर वानखेडे यांनाही असेच वाटले. म्हणूनच त्यांनी शाहरुख खान आणि शोच्या निर्मात्यांवर मानहानीचा खटला दाखल केला..शाहरुख आणि गौरी यांना ७ दिवसांचा अवधी माहितीनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयाने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि नेटफ्लिक्स यांना या प्रकरणात त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यांनी ७ दिवसांच्या आत त्यांचे उत्तर सादर करावे. समीर वानखेडे यांनी शाहरुख खान आणि गौरी खान यांच्या कंपनीविरुद्ध हा मानहानीचा खटला दाखल केला आहे, ज्याने रेड चिलीज एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली "बॅड्स ऑफ बॉलीवूड" प्रदर्शित केला होता. त्यांनी ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सविरुद्धही याचिका दाखल केली आहे. मालिकेत प्रतिमा जाणूनबुजून चुकीच्या आणि नकारात्मक पद्धतीने दाखवण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांची प्रतिष्ठा खराब झाली आहे, असा वानखेडे यांचा आरोप आहे..समीर वानखेडे यांनी वेबसीरिजच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याची आणि मानहानीसाठी २ कोटी रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. हे पैसे कर्करोगाच्या रुग्णांच्या उपचारांसाठी दान करण्याचा त्यांचा मानस आहे..पुढील सुनावणी कधी ?रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि इतरांना उत्तर देण्यासाठी सात दिवस देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. या हाय-प्रोफाइल प्रकरणातील अंतिम निर्णयाची सर्वांना उत्सुकता आहे. शाहरुख खानची कंपनी काय उत्तर देईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .FAQs प्र.१: शाहरुख खान आणि गौरी खानला नोटीस का देण्यात आली? 👉 समीर वानखेडे यांनी त्यांच्यावर निर्मित मालिकेत मानहानी झाल्याचा आरोप करत खटला दाखल केला आहे.प्र.२: "बॅड्स ऑफ बॉलीवूड" मध्ये नेमकं काय दाखवलं गेलं आहे? 👉 मालिकेत एका नार्कोटिक्स अधिकाऱ्याने बॉलिवूड पार्टीवर छापा टाकतानाचे दृश्य आहे, जे वानखेडे यांच्या घटनांवर आधारित असल्याचे म्हटले जाते.प्र.३: समीर वानखेडे यांनी किती भरपाईची मागणी केली आहे? 👉 त्यांनी ₹२ कोटींची भरपाई मागितली आहे.प्र.४: पुढील सुनावणी कधी होणार आहे? 👉 पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणार आहे.प्र.५: मालिकेच्या प्रसारणाबाबत वानखेडे यांची मागणी काय आहे? 👉 त्यांनी मालिकेच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.प्र.६: या प्रकरणात उत्तर कोणाला द्यावे लागणार आहे? 👉 रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (शाहरुख आणि गौरी खानची कंपनी) आणि नेटफ्लिक्सला ७ दिवसांत उत्तर द्यावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.