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देऊळ बंद 2 साठी पैसे नव्हते तेव्हा मदतीला धावून आला शाहरुख खान, प्रवीण तरडे म्हणाले...'त्यांनी 'बिल माफ करो' म्हणत...'

PRAVIN TARDE REVEALS SHAH RUKH KHAN HELPED DEOOL BAND 2 DURING FINANCIAL CRISIS: 'देऊळ बंद २'च्या यशामागील एक खास किस्सा प्रवीण तरडे यांनी उलगडला आहे. चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या असताना शाहरुख खान आणि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट यांनी मदतीचा हात पुढे केल्याचे त्यांनी सांगितले.
DEOOL BAND 2

DEOOL BAND 2

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHAH RUKH KHAN'S GENEROUS SUPPORT FOR DEOOL BAND 2 IMPRESSES FANS: देऊळ बंद २ सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. महिन्याभरात या सिनेमानं कोट्यवधींची कमाई केली. आता लवकरच हा सिनेमा १०० कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. या सिनेमाचं जगभरातून कौतुक होताना पहायला मिळतय. परंतु जेव्हा सिनेमा तयार होत होता, तेव्हा प्रवीण तरडेंकडे देऊळ बंद २ साठी पैसे नव्हते. अशावेळी अभिनेता शाहरुख खाननं त्यांना मदत केली.

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