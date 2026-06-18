देऊळ बंद 2 साठी पैसे नव्हते तेव्हा मदतीला धावून आला शाहरुख खान, प्रवीण तरडे म्हणाले...'त्यांनी 'बिल माफ करो' म्हणत...'

SHAH RUKH KHAN'S GENEROUS SUPPORT FOR DEOOL BAND 2 IMPRESSES FANS: देऊळ बंद २ सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. महिन्याभरात या सिनेमानं कोट्यवधींची कमाई केली. आता लवकरच हा सिनेमा १०० कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. या सिनेमाचं जगभरातून कौतुक होताना पहायला मिळतय. परंतु जेव्हा सिनेमा तयार होत होता, तेव्हा प्रवीण तरडेंकडे देऊळ बंद २ साठी पैसे नव्हते. अशावेळी अभिनेता शाहरुख खाननं त्यांना मदत केली. .प्रवीण तरडेंनी नुकतीच मराठी फिल्मीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी पैसे नसताना देऊळ बंद २ साठी शाहरुख खाननं कशी मदत केली? याबद्दलचा किस्सा त्यांनी सांगितला. ते म्हणाले की, ' शाहरुख साहेबांसह त्यांच्या रेड चिलीज कंपनीनं आम्हाला खूप मदत केली. जेव्हा आमच्याकडे पैसे नव्हते तेव्हा ४२ लाखांचं झालेलं बील त्यांनी माफ केलं.'.प्रवीण तरडे किस्सा सांगताना म्हणाले की, 'जेव्हा देऊळ बंद २ साठी DCP काढायचा होता, त्यावेळी आमच्याकडे पैसे नव्हते. आमचं बजेट १२ लाख होतं आणि एकूण बिल ४२ लाखांचं झालं. तेव्हा कळत नव्हतं की, ऐवढे पैसे आणणार कुठून? त्यानंतर आम्ही रेड चिलीजला विनंती केली. ही गोष्ट शाहरुख खान सरांपर्यंत पोहचली. त्यांनी मग रेड चिलीजची तांत्रिक बाजू सांभाळणाऱ्यांना विचारपूस केली. त्यांनी टीमला सिनेमाबाबत विचारलं, 'हा नवीन चित्रपट कसा बनलाय?' तेव्हा त्यांच्या टीमने छान तयार केल्याचं सांगितलं. त्यानंतर शाहरुख सरांनी कोणताही विचार न करता DCP देऊन टाकण्यास सांगितलं. तसंच रेड चिलीजने ४० ते ५० टक्के बिल माफ केलं. मराठी सिनेमासाठी त्यांनी एवढी मोठी मदत केली. त्यामुळे शाहरुख खान आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचं मला खूप कौतूक आहे.' असं ते म्हणाले. .पुढे बोलताना प्रवीण तरडे म्हणाले, 'आता मला शाहरुख सरांना हा सिनेमा दाखवायला आवडेल. आमचा सिनेमा १०० कोटींची कमाई सुद्धा करेल परंतु जेव्हा काहीही नव्हतं तेव्हा शाहरुखने केलेली मदत न विसरता येणार आहे. त्यामुळे मी त्यांचा कायम ऋणी राहीन.' .'अग्गंबाई सासूबाई'च्या सेटवर नेहमी त्या...; तेजश्री प्रधानने सांगितली निवेदिता सराफ यांची सवय, म्हणाली, 'त्यांच्यापुढे तुम्ही एखाद्या...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.