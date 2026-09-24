AMITABH BACHCHAN WEALTH INCREASE ACCORDING TO HURUN RICH LIST: भारतीय सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान याच्या संपत्तीबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आलीय. 'हुरुन इंडिया रिच लिस्ट २०२६' नुसार शाहरुख सर्वात श्रीमंत अभिनेत्यापैकी सर्वात वरच्या स्थानी आहे. दरम्यान आता या यादीमध्ये कोणत्या कलाकारांकडे किती संपत्ती आहे? हे जाणून घेऊया....२०२५ मध्ये शाहरुख खान सर्वात श्रीमंत अभिनेत्याच्या यादीत पहिल्या स्थानावर होता. यंदा शाहरुखकडे एकूण संपत्ती १० हजार कोटी इतकी आहे. त्याच्या निर्मीती संस्था, बिझनेस, नाईट रायडर्स स्पोर्ट यामधून तो कमाई करतो. परंतु गेल्यावर्षीच्या तुलने यंदा शाहरुखच्या संपत्तीत घट झाल्याचं पहायला मिळतय. मागच्या वर्षी त्याच्याकडे १२००० कोटी इतकी संपती होती..हुरुन रीच लिस्टने शेअर केलेल्या यादीमध्ये पहिल्या स्थानावर किंग खान आहे. तर दुसऱ्या स्थानावर अमिताभ बच्चन आहेत. त्यांच्याकडे एकूण ४ हजार कोटी संपत्ती आहे. त्यानंतर सलमान आणि हृतिक रोशन यांनी देखील त्यांचं स्थान निर्माण केलय. सलमानकडे ३ हजार कोटी तर हृतिक रोशनकडे २,५०० हजार कोटी संपत्ती आहे. .गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा अमिताभ बच्चन यांच्या संपत्तीत वाढ झाली आहे. त्यांच्याकडे गेल्या वर्षी १,६३० इतकी संपत्ती होती. यावर्षी ती ४००० झाली आहे. हृतिकच्या संपत्तीत सुद्धा वाढ झालीय. २,१६० कोटी रुपयांवरून आता त्यांची संपत्ती २,५०० कोटी रुपये झालीय. यंदाच्या वर्षी सलमानचं श्रीमंत अभिनेत्यांच्या लिस्टमध्ये पहिल्यांदा नाव आलय. .गेल्यावर्षी जुही चावला आणि करण जोहर यांचा सामावेश होता. जुही चावलाची संपत्ती ७,७९० कोटी इतकी होती तर करण जोहरकडे १८८० कोटी इतकी संपत्ती नमूद करण्यात आली होती. परंतु यंदा दोघेही यादीच्या बाहेर आहेत. .अजय देवगणच्या अडचणीत वाढ? मुंबईतील जुहू बंगल्यावर BMC कारवाई, पण नक्की कारण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.