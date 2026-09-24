Premier

अजय देवगणच्या अडचणीत वाढ? मुंबईतील जुहू बंगल्यावर BMC कारवाई, पण नक्की कारण काय?

SHAH RUKH KHAN NET WORTH IN HURUN INDIA RICH LIST 2026: हुरुन इंडिया रिच लिस्ट २०२६ मध्ये शाहरुख खानने सर्वात श्रीमंत अभिनेत्याचा क्रमांक कायम ठेवला आहे. त्याची संपत्ती १० हजार कोटी रुपये असल्याचं या यादीत नमूद करण्यात आलं आहे.
SHAH RUKH KHAN NET WORTH

SHAH RUKH KHAN NET WORTH

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AMITABH BACHCHAN WEALTH INCREASE ACCORDING TO HURUN RICH LIST: भारतीय सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान याच्या संपत्तीबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आलीय. 'हुरुन इंडिया रिच लिस्ट २०२६' नुसार शाहरुख सर्वात श्रीमंत अभिनेत्यापैकी सर्वात वरच्या स्थानी आहे. दरम्यान आता या यादीमध्ये कोणत्या कलाकारांकडे किती संपत्ती आहे? हे जाणून घेऊया...

Loading content, please wait...
Karan Johar
salman khan
shah rukh khan
hrithik roshan
Amitabh Bacchan
Net worth
Marathi News Esakal
www.esakal.com