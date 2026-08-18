Mannat Snake Viral Video: नागपंचमीला शाहरुख खानच्या 'मन्नत' मध्ये खऱ्याखुऱ्या सापांची एंट्री; सगळेच घाबरले; कोणत्या जातीचा होता साप?

पावसाळ्यात ठिकठिकाणी साप निघण्याच्या घटना घडत असतात. मात्र बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान याच्या घरीही साप निघाला असं म्हटलं तर सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटेल. सध्या बाहेर सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई सारख्य शहरात देखील साप दिसून येत आहेत. पावसाने बिळात आणि गटारात पाणी शिरल्याने ते मानवी वस्तीत सुरक्षित ठिकाणी येण्याचा प्रयत्न करतात. अशाच प्रकार अभिनेता शाहरुख खान याच्या राहत्या घरात २ साप आढळून आले. ते दोन्ही सॅप एकमेकांना गुंडाळलेल्या अवस्थेत होते. .१७ ऑगस्ट रोजी नागपंचमीच्या दिवशी रात्री ८ वाजता शाहरुखच्या घराच्या परिसरात दोन साप एकमेकांत गुंडाळलेल्या अवस्थेत फिरत असल्याचं दिसून आलं. सर्पमित्र विक्की दुबे यांना तातडीने याबद्दल माहिती देण्यात आली. त्यांनी या घटनेची नोंद वन विभागाचे राऊंड ऑफिसर दीपकदादा गायकवाड व मुंबई रेंज ऑफिस, ठाणे यांच्या कंट्रोल रूमला दिली. दुबे तिथे पोहोचल्यावर बंगल्याच्या गार्डनमध्ये एका शिडीखाली ८ फूट लांबीचा धामण जातीचा साप वेटोळे घालून भेदरलेल्या अवस्थेत बसलेला आढळला. सर्पमित्र विकी यांनी त्याला सुरक्षितपणे बाहेर काढलं मात्र लोकांच्या हालचालीमुळे दुसरा साप तिथून निसरला. दुसरा साप न सापडल्याने सुरक्षारक्षक आणि घरातील सदस्यांमध्ये भीती होती, मात्र धामण हा साप बिनविषारी आहे हे समजताच त्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. .दुसऱ्या सापाचा रात्री उशिरापर्यंत शोध सुरू होता मात्र त्याला पकडण्यात यश आलं नाही. रेस्क्यू केलेल्या या ८ फूट धामण सापाला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितरीत्या मुक्त करण्यात आलं आहे..बाबा गाडीतून उतरले आणि अख्खा रानडे रोड जॅम झाला... अजिंक्य देव यांनी सांगितला दिवाळीतला तो किस्सा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.