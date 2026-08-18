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Mannat Snake Viral Video: नागपंचमीला शाहरुख खानच्या 'मन्नत' मध्ये खऱ्याखुऱ्या सापांची एंट्री; सगळेच घाबरले; कोणत्या जातीचा होता साप?

SNAKES FOUND IN SHAH RUKH KHAN'S MANNAT: नागपंचमीला बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान याच्या बंगल्यात दोन साप घुसले होते. बाहेरील मुसळधार पावसामुळे हे साप आले असल्याचं सांगण्यात येतंय.
Shah Rukh Khan Mannat Snake

8-foot snake spotted at Shah Rukh Khan's Mannat

esakal

Payal Naik
Updated on

पावसाळ्यात ठिकठिकाणी साप निघण्याच्या घटना घडत असतात. मात्र बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान याच्या घरीही साप निघाला असं म्हटलं तर सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटेल. सध्या बाहेर सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई सारख्य शहरात देखील साप दिसून येत आहेत. पावसाने बिळात आणि गटारात पाणी शिरल्याने ते मानवी वस्तीत सुरक्षित ठिकाणी येण्याचा प्रयत्न करतात. अशाच प्रकार अभिनेता शाहरुख खान याच्या राहत्या घरात २ साप आढळून आले. ते दोन्ही सॅप एकमेकांना गुंडाळलेल्या अवस्थेत होते.

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