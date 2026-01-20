Premier

स्टेजवर सर्वांसमोर चाहता घेत होता सेल्फी, शाहरुख खाननं हातातून फोन घेत केलं असं काही की... Viral Video

SHAH RUKH KHAN FACES TROLLING AFTER VIRAL VIDEO: बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख सध्या एका व्हायरल व्हिडिओमुळे चर्चेत आला आहे. सौदी अरेबियामध्ये झालेल्या ‘जॉय अवॉर्ड्स’दरम्यान एका चाहत्याने स्टेजवर त्याच्यासोबत सेल्फी काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शाहरुखने त्या चाहत्याच्या हातातून फोन काढून घेत तो बाजूला ठेवायला सांगितला.
SHAH RUKH KHAN FACES TROLLING AFTER VIRAL VIDEO

SHAH RUKH KHAN FACES TROLLING AFTER VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Shah Rukh Khan Viral Video : बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख सध्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आलाय. सौदी अरेबियामध्ये पार पडलेल्या 'जॉय अवॉर्ड्स' मध्ये शाहरुखने उपस्थिती लावली होती. या अवॉर्ड्समधील त्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये एक चाहता फोटो काढत असताना शाहरुखने हातातून फोन काढून घेतला. त्याने चाहत्याला पाहून केलेल्या हावभावामुळे त्याला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आलय.

Loading content, please wait...
viral
Actor
trolled
shah rukh khan
trollers
Entertainment news
viral video
bollywod actor

Related Stories

No stories found.