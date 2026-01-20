स्टेजवर सर्वांसमोर चाहता घेत होता सेल्फी, शाहरुख खाननं हातातून फोन घेत केलं असं काही की... Viral Video

Shah Rukh Khan Viral Video : बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख सध्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आलाय. सौदी अरेबियामध्ये पार पडलेल्या 'जॉय अवॉर्ड्स' मध्ये शाहरुखने उपस्थिती लावली होती. या अवॉर्ड्समधील त्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये एक चाहता फोटो काढत असताना शाहरुखने हातातून फोन काढून घेतला. त्याने चाहत्याला पाहून केलेल्या हावभावामुळे त्याला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आलय. .नेमकं काय घडलं?अवॉर्ड्सदरम्यान किंग खान स्टेजवर उभा होता. यावेळी त्याच्यासोबत काही चाहते देखील उपस्थित होते. त्यातील एकाला पुरस्कार मिळणार होता. व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसतय की, एक चाहता शाहरुख खानसोबत सेल्फी काढण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र शाहरुखला ते खटकलं. त्याने चाहत्यांच्या हातातून फोन काढून घेतला. तसंच दुसऱ्या एका व्यक्तीकडे देत तो ठेवायला लावला. या Viral Videoमध्ये शाहरुखच्या चेहऱ्यावर नाराजी दिसत होती. .हा Viral Video पाहून नेटकऱ्यांनी शाहरुखला ट्रोल केलय. अनेक नेटकऱ्यांनी किंग खानमध्ये इगो आल्याचं म्हटलय. अनेकांनी त्याला गर्विष्ठ, अहंकारी म्हटलय. एका युजननं लिहलं की, 'त्याच्या डोक्यात हवा गेलीय. ' तर दुसऱ्याने लिहलय की, 'ही अशी वागायची पद्धत असते का' तर अनेकांनी त्याला रागावर कट्रोल करायला सांगितलय. .दुसरीकडे काही चाहत्यांनी शाहरुखची सुद्धा बाजू घेतलीय. त्याच्यामते सुरक्षिततेच्या कारणास्तव त्याने असं केलं असावं असं म्हणताना पहायला मिळताय. तसंच इतके कॅमेरे समोर असताना फोनमध्ये सेल्फी घेऊ नये अशी त्याची इच्छा असेल असं काहींनी मत मांडलय..आईला फोन करून सांगते की... घरात कशी वागते गिरीजा ओकची सासू? पहिल्यांदाच बोलली अभिनेत्री, म्हणते- किती वेळ झोपायचं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.