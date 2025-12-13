Video : मेस्सीला भेटताच शाहरुखच्या मुलाने काय केलं? किंग खान आणि स्टार फुटबॉलपटूची भेट Viral !

Entertainment News : सुप्रसिद्ध जागतिक फुटबॉलपटू आयकॉन लिओनल मेस्सी सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये व्हर्च्युअली स्वतःच्या 70 फुटी मूर्तीचं अनावरण केलं. याबरोबरच बॉलिवूड सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खानचीही भेट घेतली. शाहरुख आणि मेस्सीच्या भेटीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .शाहरुख आणि मेस्सीची भेट झाली तेव्हा त्याचा मुलगा अबरामही त्यावेळेस उपस्थित होता. मेस्सीला भेटून अबराम अतिशय खुश झाला. अबरामला स्वतःला फुटबॉलची आवड असून तो मेस्सीचा चाहता आहे. शाहरुखनेही आनंदाने मेस्सीची भेट घेतली. तर शाहरुख मॅनेजर पूजा ददलानी आणि तिची मुलगीही यावेळी उपस्थित होती. .पश्चिम बंगालचे मंत्री आणि श्री भूमी सपोर्टींग क्लबचे प्रेसिडंट सुजित बोस यांनी शनिवारी दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, लिओनल मेस्सी आणि त्यांची फुटबॉलची टीम या 70 फुटी मूर्तीने खुश आहेत. मेस्सी, जो आपला GOAT टूर इंडिया 2025 प्रारंभ करण्यासाठी शहरामध्ये आहे, आज वर्चुअली या मूर्तीचे त्यांनी अनावरण केले..दरम्यान सोशल मीडियावर शाहरुख, अबराम आणि मेस्सी यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. चाहते या व्हिडिओवर भरभरून कमेंट्स करत आहेत. अबरामची फॅन मुमेंट अनेकांना आवडली आहे. .शाहरुख लवकरच किंग सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. या सिनेमात त्याची मुलगी सुहानाही मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. ."मी देवाचे आभार मानले" AI च्या धक्कादायक अनुभवावर आर्या आंबेकर झाली व्यक्त ; म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.