Premier

Video : मेस्सीला भेटताच शाहरुखच्या मुलाने काय केलं? किंग खान आणि स्टार फुटबॉलपटूची भेट Viral !

Shah Rukh Khan Meet Lionel Messi : स्टार फुटबॉलपटू लिओनल मेस्सीची भेट शाहरुख आणि त्याचा मुलगा अबरामने घेतली. मेस्सीला भेटताच अबरामने दिलेली प्रतिक्रिया व्हायरल होते आहे.
Shah Rukh Khan Meet Lionel Messi

Shah Rukh Khan Meet Lionel Messi

esakal

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : सुप्रसिद्ध जागतिक फुटबॉलपटू आयकॉन लिओनल मेस्सी सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये व्हर्च्युअली स्वतःच्या 70 फुटी मूर्तीचं अनावरण केलं. याबरोबरच बॉलिवूड सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खानचीही भेट घेतली. शाहरुख आणि मेस्सीच्या भेटीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Loading content, please wait...
shah rukh khan
Entertainment news
Lionel Messi
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com