बाप्पाचं दर्शन घेतलं अन् आठवणीने मागितली ती गोष्ट; दर्शनासाठी गेलेल्या शाहरुख खानच्या त्या कृतीने जिंकली मनं; नेटकरी फिदा

सध्या सगळेजण गणेशोत्सवात दंग झालेत. अनेक मराठी कलाकारांसोबतच अनेक बॉलिवूड अभिनेत्यांकडेही लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान आणि शाहरुख खान यांच्या घरीही गणपती बसतो. तर अनेक भक्त देवाच्या दर्शनासाठी वेगवेगळ्या गणपती मंडळांना भेटी देताना दिसतात. त्यात मुंबईत गणेशोत्सवात लालबागच्या राजाला मोठा मान आहे. नुकताच अभिनेता शाहरुख खानही लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला पोहोचला होता. तो त्याच्या कुटुंबासोबत तिथे पोहोचला होता. यादरम्यान शाहरुखचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय ज्यात त्याचं वागणं पाहून सगळेच चकीत झालेत. .शाहरुख स्वतःच्या घरी गणपती बसवतोच. सोबतच तो इतर कलाकारांच्या घरीही जातो. नुकताच तो आणखी एका गणपतीच्या दर्शनासाठी गेला होता. या व्हिडिओमध्ये तो गणपतीच्या पाया पडतो. मात्र निघण्याआधी तो कपाळाला हात लावून एका गोष्टीची मागणी करतो. ती गोष्ट कुठे आहे असं विचारतो. शाहरुख दुसरं काही नाही तर टिळ्याची मागणी करतो. गणपतीचा टिळा कपाळाला लावण्यासाठी तो आग्रही दिसतो. त्यानंतर दुसरा व्यक्ती आनंदाने त्याला तिला लावतो.त्याच्या या व्हिडिओने प्रेक्षकांचं मन जिंकलंय. या व्हिडिओवर चाहत्यांनी कमेंटचा वर्षाव केलाय. म्हणून तो बॉलिवूडचा किंग आहे. मुळीच गर्व नाही असे कमेंट ते करत आहेत. .मला वाईट वाटतं, मी का बोलले नाही.. प्रथा म्हणून डोहाळे जेवणात घडलेली ती गोष्ट; मृणाल कुलकर्णी आजही विसरलेल्या नाही .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.