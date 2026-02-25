Premier

शाहिद आणि करिना यांचा 20 सेकंदाचा MMS झालेला लीक? त्या व्हिडिओमुळे तुटलं नातं! खरं कारण काय?

SHAHID KAPOOR & KAREENA KAPOOR’S 20-SECOND MMS LEAK: बॉलिवूडमधील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या प्रेमकथांपैकी एक म्हणजे Shahid Kapoor आणि Kareena Kapoor यांची लव्हस्टोरी. २००७ मध्ये दोघांचा कथित 20 सेकंदांचा MMS व्हायरल झाल्याची चर्चा रंगली होती.
SHAHID KAPOOR & KAREENA KAPOOR’S 20-SECOND MMS LEAK

MMS LEAK

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Shahid kapoor & Kareena kapoor 20 second mms: बॉलिवूड अभिनेता शाहिद कपूर याचा आज वाढदिवस आहे. आता तो ४५ वर्षाचा झालाय. शाहिद कपूरचं मीरा राजपूत हिच्यासोबत लग्न झालय. परंतु एक काळ असा होता जेव्हा शाहिदचं नाव करिना कपूरसोबत जोडलं जायचं. दोघांच्या अफेअरच्या बऱ्याच चर्चा रंगल्या होत्या. करिनाने स्वत: शाहिदला प्रपोज केलं होतं.

Loading content, please wait...
bollywood
viral
Actor
actress
kareena kapoor
Entertainment news
Shahid Kapoor
viral video

Related Stories

No stories found.