शाहिद आणि करिना यांचा 20 सेकंदाचा MMS झालेला लीक? त्या व्हिडिओमुळे तुटलं नातं! खरं कारण काय?

Shahid kapoor & Kareena kapoor 20 second mms: बॉलिवूड अभिनेता शाहिद कपूर याचा आज वाढदिवस आहे. आता तो ४५ वर्षाचा झालाय. शाहिद कपूरचं मीरा राजपूत हिच्यासोबत लग्न झालय. परंतु एक काळ असा होता जेव्हा शाहिदचं नाव करिना कपूरसोबत जोडलं जायचं. दोघांच्या अफेअरच्या बऱ्याच चर्चा रंगल्या होत्या. करिनाने स्वत: शाहिदला प्रपोज केलं होतं..2007 मध्ये कॉफी विथ करणच्या एका एपिसोडमध्ये करिना कपूर आणि शाहिद कपूर सहभागी झाले होते. तेव्हा त्यांना दोघांपैकी कोणी प्रपोज केलं? असा प्रश्न विचारण्यात आला, तसंच करण करिनाला म्हणाला की, 'मला तर असं वाटतय, तुच पुढाकार घेतला असशील, कारण मला वाटत नाही की, शाहिदने काही सांगितलं असेल' यावर करिना म्हणाली, 'होय, मीच पुढाकार घेतला होता.'.पुढे बोलताना करिना म्हणाली, 'शाहिदने कधीच माझ्याकडे लक्ष दिलं नाही. दोन महिने मीच शाहिदच्या मागे लागले होते. त्याला फोन, मॅसेज मी स्वत:हून करायचे. परंतु तो फारसं माझ्याकडे लक्ष देयचा नाही. कारण तो तसाच आहे.' शाहिद आणि करिनाने एकमेकांना अनेक वर्ष डेट केलं, परंतु जब वी मेट सिनेमादरम्यान ते वेगळे झाले. एका वृत्तानुसार, दोघांचा एक एमएमएस व्हायरल झाला, त्यानंतर हा वाद सुरु झाला..20 सेकंदाचा एमएमएस व्हिडिओसिनेमात काम करताना शाहिद आणि करिनामध्ये जवळीक वाढली होती. त्यांच्या प्रेमाच्या अनेक चर्चा रंगायच्या. अशावेळी एक 20 सेकंदाचा दोघांचा MMS ने बॉलिवूडमध्ये खळबळ माजवली होती. त्या व्हिडिओमध्ये शाहिद आणि करिना एकमेकांना किस करताना दिसत होते. या व्हिडिओनंतर दोघांच्या कुटुंबामध्ये वाद झाला. परंतु असं बोललं जात होतं की, तो MMS खोटा होता. .करिना कपूरच्या आईला आणि बहिनाला तिचं शाहिदसोबतचं नातं मान्य नव्हतं. त्यात या व्हायरल MMS मुळे वाद अधिक चिघळला. कालांतराने दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाला. किस्मत कनेक्शनच्या वेळी करिनाच्या आयुष्यात सैफची एण्ट्री झाली, तेव्हा शाहिदचं नाव विद्या बालनसोबत जोडलं गेलं होतं. त्यामुळे करीना शाहिदमध्ये सतत वाद होऊ लागले. शेवटी त्यांचं ब्रेकअप झालं..