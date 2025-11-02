Shah Rukh Khan : शाहरुखला आजही होतो बाळासाहेबांना न भेटल्याचा पश्चाताप, या कारणाने झाला होता वाद, काय घडलेलं नेमकं?

Bollywood News : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर संपूर्ण देशाला धक्का बसला होता. बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्यापासून ते अगदी लता मंगेशकर यांच्यापर्यंत अनेकांनी त्यांच्या निधनाचा शोक व्यक्त करत त्यांना श्रद्धांजली वाहिली होती. पण त्याचवेळेस बाळासाहेबांबरोबर त्या काळात वाद झालेल्या शाहरुखनेही त्याचा पश्चात्ताप व्यक्त केला होता. काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया. .आज बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुखचा साठावा वाढदिवस आहे. यानिमित्त जाणून घेऊया शाहरुखचीही ही एक वेगळी बाजू. जेव्हा त्याने स्वतःची चूक मान्य केली होती. .शाहरुखने त्यावेळी ट्विट केलं होतं की,"वैयक्तिक वादांमुळे आपण अनेकदा संवाद साधणं टाळतो. त्यानंतर खूप उशीर होतो. मी जाऊन बाळासाहेबांना भेटायला हवं होतं. आपल्या गप्पा कायम माझ्या स्मरणात राहतील. तुमच्या आत्म्याला शांती लाभो साहेब." बाळासाहेब यांच्या मृत्यनंतरही शाहरुख कधी मातोश्रीवर गेला नाही. .नेमका वाद काय झाला ?2010 मध्ये शाहरुखच्या प्रदर्शित होणाऱ्या माय नेम इज खान सिनेमाला शिवसेनेने विरोध केला होता. त्या आधी 2008 मध्ये कोलकता नाईट रायडर्स या शाहरुखची मालकी असलेल्या संघात पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंना खेळण्यास विरोध केला होता. त्याच्यातच 2012 मध्ये शाहरुखने वानखेडे स्टेडियमवर केलेल्या हंगाम्यावरून शिवसेनेने टीका केली होती. यावरून त्यांचे संबंध बिघडले होते. .त्यानंतर शिवसेना आणि शाहरुखमध्ये दुरावा कायम राहिला.पण आर्यन खान केस प्रकरणात उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकार आणि इडीवर टीका केली होती. हा फक्त पब्लिसिटी स्टंट असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. .'विवेक मेरी माँ मर रही है' नॉन व्हेज खात शाहरुख मित्राला म्हणाला...'क्या तुम जानते हो विवेक?'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.