शंभुराजने प्राजक्ताला उचलून घेतलं आणि... लग्नानंतरचा जेजुरीतला नवदाम्पत्याचा व्हिडिओ पाहिलात का?

प्राजक्ता गायकवाड ही मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. सध्या ती तिच्या लग्नामुळे चर्चेत आली आहे. तिने शंभुराज खुटवडसोबत लग्नगाठ बांधली आहे. त्यांनी पारंपारिक पद्धतीनं लग्न केलंय. तिच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. तिने नंदीबैलावर केलेल्या एन्ट्रीमुळे तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं होतं. अशातच आता तिचे देवदर्शनाला गेलेले व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आले आहेत. .प्राजक्ता आणि शंभुराज यांनी 2 डिसेंबर रोजी पुण्यात लग्न केलं. त्यांचं लग्न अगदी थाटामाटात पार पडलं. लग्नानंतर चाहत्यांसह अनेक सेलिब्रिटींनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. दरम्यान अशातच आता लग्नानंतर हे नवविवाहित जोडपं देवदर्शनाला गेलं आहे. प्राजक्ताने सोशल मीडियावर देवदर्शनाचे फोटो शेअर केलेत. यावेळी दोघांचा पारंपारिक लूक पहायला मिळाला. .शंभुराज आणि प्राजक्ता जेजुरी इथं देवदर्शनाला गेले होते. यावेळी शंभुराजने प्राजक्ताला प्रथेप्रमाणे उचलून घेतलं आणि गडाच्या पायऱ्या चढल्या. यावेळी प्राजक्ता नवऱ्याच्या पाया पडताना पहायला मिळाली. यावेळी तिने खास पिवळ्या रंगाची पैठणी नेसली होती. दोघांचा जेजुरीमधील व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. नेटकऱ्यांची या व्हिडिओला पसंती आलीय. .जेजुरीच्या दर्शनासाठी प्राजक्ताने खास लूक केला होता. यावेळी पैठणीसह तिने खास नेकलेस, हिराव चुडा आणि ठसठशीत मंगळसूत्र सुद्धा घातलं होतं. अनेकांचं लग्न तिच्या मंगळसुत्राकडे वेढलं जात होतं. सध्या तिचा जेजरी दर्शनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी कमेंट्स करत दोघांचंही कौतूक केलय. .'किती पैसे पाहिजेत?' धर्मेंद्र यांच्या अस्थी विसर्जनावेळी सनी देओल पापाराझींवर संतापला, म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.