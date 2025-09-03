Premier

अक्षय कुमारच्या अभिनेत्रीनं सांगितलं टक्कल करण्यामागचं कारण, नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर घेतलेला मोठा निर्णय, म्हणाली...'आम्ही महिला...'

Actress Shanti Priya Talks About Childhood Memory and Going Bald: एप्रिल २०२५ मध्ये अभिनेत्री शांती प्रियाने सोशल मीडियावर तिचा टक्कल लूक शेअर करून चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले. एका मुलाखतीत तिने यामागचं खरं कारण असल्याचं सांगितलं.
1 एप्रिल २०२५ मध्ये शांती प्रियाने तिचा टक्कल लूक शेअर करत चाहत्यांना धक्का दिला.

2 एका मुलाखतीत तिने प्रसिद्धीसाठी नव्हे तर स्वतःचा प्रयोग म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं.

3 या लूकमध्ये तिने दिवंगत पती सिद्धार्थ रॉय यांचा ब्लेझर घालून भावनिक आठवण जपली.

