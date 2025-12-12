Premier

जुन्या गाण्याची मेजवानी! अमिताभ यांच्या ‘शराबी’चा म्युझिकल अवतार! रंगमंचावर पुन्हा जिवंत होणार बप्पीदा यांची जादू!

Sharaabi Musical Adaptation in the Works: अमिताभ बच्चन, जया प्रदा आणि ओमप्रकाश यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 1984 चा कल्ट चित्रपट ‘शराबी’ आता रंगमंचावर म्युझिकल नाटकाच्या रूपात सादर होणार आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on

अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे केले. 80 ते 90 च्या दशकातील असे काही सिनेमे आहेत जे आज देखील प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. अमिताभ यांचा शोले, शराबी, कुली, डॉन, शराबी सारखे सिनेमे आणि त्यातील गाणी आज देखील तितकीच आवडीने ऐकली जातात.

Amitabh Bachchan

