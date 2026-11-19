'झपाटलेला' या चित्रपटाने प्रेक्षकांना वेड लावलेलं. १९९३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने कमाईचे नवे रेकॉर्ड केलेले. या चित्रपटातला बोलका बाहुला कुणीही विसरू शकत नाही. आजही तात्या विंचू प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. तात्या विंचू म्हंटला की आजही अनेकांच्या अंगावर काटा येतो. मात्र महेश कोठारे यांच्या या सिनेमाचं आणि शरद पवार यांचं कनेक्शन तुम्हाला ठाऊक आहे का? लक्ष्मीकांत बेर्डे, दिलीप प्रभावळकर, विजय चव्हाण यांसारख्या कलाकारांच्या मुख्य भूमिका असलेल्या या चित्रपटासाठी शरद पवार खास मदत केलेली. .महेश कोठारे यांनी लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना म्हटलं, 'जेव्हा माझा चित्रपट ‘झपाटलेला’ आला तेव्हा माझी अशी इच्छा होती की, मराठीतला पहिला चित्रपट परदेशात प्रदर्शित करायचा. कारण चित्रपट गाजला होता आणि लोकांना खूप आवडला होता. तर मला असं वाटलं हा चित्रपट आपण लंडनमध्ये प्रदर्शित करूया. लंडनमध्ये बऱ्यापैकी मराठी प्रेक्षक आहेत. त्यामुळे आम्ही मग लंडनला गेलो. आमचं सगळं कुटुंब गेलं होतं. आम्ही फिरायला म्हणून गेलो होतो. तेव्हा म्हटलं, आपल्याला तिकडे प्रिमियर करता येतो का? बघू या.' .ते पुढे म्हणाले, 'माझा सख्खा चुलत दूरचा भाऊ होता. आता तो हयात नाहीये. मधूकर कोठारे असं त्याचं नावं. तेव्हा लंडनमध्ये तो लोकप्रिय होता. त्याची पत्नी शिला कोठारे. त्यावेळेला लंडनचं मराठी महामंडळ होतं त्याची शिला वहिनी अध्यक्ष किंवा सेक्रेटरी होती. लंडनला गेल्यानंतर त्यांच्या पुढ्यात मी माझी इच्छा व्यक्त केली. ती म्हणाली, येस, कल्पना मस्त आहे. मी नियोजन करते. आपण प्रीमियर इथे करायचा. तिनं तिथल्या सगळ्या मराठी लोकांना याबाबत सांगितलं. पत्रक, वेबसाईट, इ-मेल या माध्यमातून तिनं सगळ्यांना कळवलं. तो शो हाऊसफुल्ल झाला. आम्ही 13 फेब्रुवारी 1994 साली हा प्रीमियर केला होता. पण त्यावेळेला आम्ही सगळे परत आलो होतो. त्यामुळे प्रीमियरसाठी पुन्हा लंडनला जायला लागलं होतं.'.महेश पुढे म्हणाले, 'माझ्या चुलत बहिणीचे पती होते, जे माझे मित्र होते. त्याची शरद पवारांबरोबर चांगली ओळख होती. माझी पण ओळख होती. पण त्याची अधिक चांगली ओळख होती. मग तो मला शरद पवारांकडे घेऊन गेला. तेव्हा शरद पवार इतके व्यग्र होते ना! त्यावेळेस ते नुकतेच मुख्यमंत्री झाले होते. तसंच तेव्हा बॉम्बस्फोट झाले होते, बॉम्बस्फोटानंतर त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून आणलं होतं. तेव्हा त्यांच्याकडे खूप कामं होती. सतत भेटीगाठी सुरू होत्या. मला त्यांनी कसाबसा वेळ दिला होता. त्यांनी मला लगेच आतमध्ये बोलावलं. मला वेळ नाहीये, लवकर आतमध्ये या, काय आहे सांग लवकर. '.त्यांनी पुढे सांगितलं, 'मी म्हटलं, असं असं आहे वगैरे. आटकेपार झेंडा वगैरे शब्द वापरले. लंडनला पुन्हा जायचं आहे तर माझ्याकडे तेवढा फंड नाहीये, असं मी त्यांना म्हटलं. ते म्हणाले, ओके तू आता जा. मला आता वेळ नाहीये वगैरे. त्यामुळे मला वाटलं आता काही होणार नाही. पण, दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांच्या ऑफिसमधून फोन आला तुमचा चेक तयार आहे घेऊन जा. मी लगेच म्हटलं तयारीला लागा, तिकिट काढा, मी चाललो. यावेळी मी एक जाहिरात दिली होती. माननीय मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या आशीर्वादानं तात्या विंचू निघाला लंडनला. असं महेश कोठारे यांनी शेवटी सांगितलं.'.'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेतील अभिनेत्रीने सुरू केला नवा बिझनेस; श्वानाच्या नावाने सुरु केला फूड ट्रक, कुठे आहे हा ट्रक?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.