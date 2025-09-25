Premier

शशांक केतकरने केली चाळीसी पार, शेअर केला खास व्हिडिओ, म्हणाला...'या सगळ्यांनी मला...'

Marathi Actor Shashank Ketkar’s Birthday Bash Photos Go Viral : अभिनेता शशांक केतकरने नुकतीच चाळीसी पार केली. दरम्यान त्याने त्याच्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनचा एक खास व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. सध्या तो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.
Marathi Actor Shashank Ketkar’s Birthday Bash Photos Go Viral

Marathi Actor Shashank Ketkar’s Birthday Bash Photos Go Viral

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

मराठी अभिनेता शशांक केतकरने अनेक मालिकांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. होणार सून मी या घरची या मालिकेतून शंशाक घराघरात पोहचला. त्यानंतर त्याने 'पाहिले न मी तुला' 'सुखाच्या सरींनी मन हे बावरे' अशा काही मालिका, चित्रपट आणि वेब सीरिजमध्ये स्वत:ची ओळख निर्माण केली. त्याच्या सकारात्मक, नकारात्मक दोन्ही भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडल्या.

Loading content, please wait...
viral
marathi
Birthday
marathi actor
instagram
celebration birthday
Shashank Ketkar
photo
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com