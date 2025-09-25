शशांक केतकरने केली चाळीसी पार, शेअर केला खास व्हिडिओ, म्हणाला...'या सगळ्यांनी मला...'

मराठी अभिनेता शशांक केतकरने अनेक मालिकांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. होणार सून मी या घरची या मालिकेतून शंशाक घराघरात पोहचला. त्यानंतर त्याने 'पाहिले न मी तुला' 'सुखाच्या सरींनी मन हे बावरे' अशा काही मालिका, चित्रपट आणि वेब सीरिजमध्ये स्वत:ची ओळख निर्माण केली. त्याच्या सकारात्मक, नकारात्मक दोन्ही भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडल्या. .सध्या शंशाक केतकर 'मुरांबा' या मालिकेत मुख्य भूमिकेत आहे. रमा आणि अक्षयच्या जोडीने चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलय. दीर्घ काळापासून ते प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. त्याच्या भूमिकेबद्दल अनेकदा चर्चा होताना पहायला मिळतात. शंशाक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहतो. अनेत सामाजिक प्रश्न तो चाहत्यांसमोर मांडत असतो. खड्डे, ट्राफिक अशा अनेक गोष्टीवर तो नेहमीच व्हिडिओ बनवताना पहायला मिळतो. .दरम्यान अशातच आता शंशाकने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये त्याने त्याचा वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये त्याने फॉमिलीसोबतचे फोटो पोस्ट केलेत. सेलिब्रेशन आणि मुलांसोबतचे फोटो त्यांने शेअर केलेलं पहायला मिळतय. त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..शंशाकने व्हिडिओला छान कॅप्शन सुद्धा दिलय, त्याने लिहलं की, 'पोस्ट थोडीशी लेट आहे परंतु एकदम ग्रेट आहे. 15 सप्टेंबरला मी 40 वर्षाचा झालो. खरंच मी याआधी इतका समाधानी कधीच नव्हतो. 40 नुसता आकडा आहे. आजूबाजूला ही सगळी माणसं आहेत. त्यामुळे मी 20 वर्षाचा झालोय असं वाटत नाही. ' असं त्याने कॅप्शनमध्ये लिहलय. .पुढे त्याने म्हटलं की, 'पुढे जाऊन माझं वय कितीही वाढलं तरी या सगळ्यांसाठी मला खंबीरपणे उभं राहायचंय. यांच्या प्रेमामुळे आणि विश्वासामुळे हे सगळं शक्य होणार आहे.' त्याच्या व्हिडिओला नेटकऱ्यांनी पसंती दाखवली आहे. अनेकांनी त्यांचं कौतूक ही केलय. तर अनेकांनी तू 40 वर्षाचा वाटत नसल्याचं म्हटलंय. .Akshaya Bold Nude Photo: न्यूडमधल्या यमुनेसाठी अक्षयाचं खास न्यूड फोटोशूट, सोशल मीडियावर अक्षराची चर्चा, फोटो होताय व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.